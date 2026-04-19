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सिरहामा गोली चलाएर नियन्त्रणमा लिएका व्यक्ति जेनजी आन्दोलनमा फरार कैदी

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लोकेन्द्र यादव लोकेन्द्र यादव
२०८३ साउन १० गते ६:४५
प्रहरीले गोली चलाएर नियन्त्रणमा लिएको स्थान ।

१० साउन, सप्तरी । सिरहाको लहानस्थित हस्पिटल चोकमा बिहीबार दिउँसो गोली चलाएर लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, कोटेश्वरको टोलीले ५ नेपाली र १ भारतीयलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

पक्राउ परेका व्यक्तिमध्ये सप्तरीका दुई जनाविरुद्ध गम्भीर आपराधिक मुद्दा रहेको खुलेको छ । पक्राउ परेकामध्ये एकजना कारागारबाट फरार कैदी रहेका छन् भने अर्काविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगका दुई मुद्दा दर्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

पक्राउ परेकामध्ये सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका-१ निवासी ४२ वर्षीय महम्द नाजिर मियाँ ज्यानसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भई २०८० साउन ३२ गते सप्तरी जिल्ला अदालतबाट २५ वर्ष कैद सजाय सुनाइएका व्यक्ति रहेको खुलेको छ । उनी झुम्का कारागारमा कैद सजाय भोगिरहेका बेला २०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार भएका थिए ।

त्यसैगरी बोदे बर्साइन नगरपालिका-२ नेङ्गडा टोल निवासी शम्भु प्रसाद यादवविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोना सप्तरीमा ज्यान मार्ने उद्योगका दुई मुद्दा दर्ता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहा प्रहरीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डीएसपी रमेशबहादुर पालले जानकारी दिए। उनीविरुद्ध २०७७ साउन १३ गते र २०८२ फागुन ५ गते उक्त कसुरमा मुद्दा दर्ता भए पनि हालसम्म फरार रहेका थिए।

प्रहरीले उनीहरूसँगै बोदे बर्साइन-२ का २४ वर्षीय बैजनाथ प्रसाद यादव, डाक्नेश्वरी नगरपालिका–२ का २८ वर्षीय जमाहिर आलम, ३२ वर्षीय मो. इमामुद्दिन तथा भारत, बिहारका २२ वर्षीय विद्यानन्द यादवलाई पनि पक्राउ गरेको छ।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेकाहरूको साथबाट २४३ ग्राम ब्राउन सुगर बरामद भएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलन फरार अभियुक्त
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