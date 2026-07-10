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सिरहामा गोली चल्यो, ६ जना नियन्त्रणमा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ७ गते १८:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहाको लहानस्थित हस्पिटल चोकमा लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको टोलीले गोली चलाएर छ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
  • पक्राउ पर्नेमा पाँच भारतीय र एक नेपाली नागरिक रहेका छन् भने उनीहरूको साथबाट दुई सय २५ ग्राम खैरो हिरोइन बरामद भएको छ।
  • प्रहरीका अनुसार कारबाहीका क्रममा एक भारतीय र एक नेपालीको खुट्टामा गोली लागेको छ।

७ साउन, काठमाडौं । सिरहामा गोली चलेको छ ।

लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, कोटेश्वरको टोलीले गोली चलाएर ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

सिरहाको लहानस्थित हस्पिटल चोकमा बिहीबार दिउँसो गोली चलाएर ५ भारतीय र १ नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

उनीहरूको साथबाट खैरो हिरोइन २२५ ग्राम बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

१ भारतीय र १ नेपालीको खुट्टामा गोली लागेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सिरहा
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