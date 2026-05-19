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सिरहाको गोलबजारमा ट्रमा सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्यो

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सुरेश राय सुरेश राय
२०८३ असार १७ गते १३:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहाको गोलबजारमा मधेश प्रदेशकै पहिलो अत्याधुनिक ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ।
  • २० करोड ३३ लाखभन्दा बढी लागतमा निर्माण हुने यो आयोजना २०८५ जेठ २२ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
  • ट्रमा सेन्टरको निर्माणमा मधेश प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत र संघीय सरकारको ६० प्रतिशत लगानी रहने भएको छ।

१७ असार, सिरहा  ।सिरहाको गोलबजारमा मधेश प्रदेशकै पहिलो अत्यधुनिक ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ ।

मधेश प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पहलमा  गोलबजार नगरपालिका–४ र ८ को सिमानामा, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउस्थित कोभिड अस्पतालको परिसरमा ट्रमा सेन्टर निर्माण हुन लागेको हो ।

मन्त्रालयले यसका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ ।

२० करोड ३३ लाख ५० हजार ५०८ रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने उक्त आयोजना २०८५ जेठ २२ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नापजाँच प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मधेश प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका इन्जिनियर शेखर सिंहका अनुसार, ट्रमा सेन्टरको भवन साढे २ तलाको हुनेछ । भवनको लम्बाइ ७१ मिटर र चौडाइ ३५ मिटर रहने जनाइएको छ ।

गोलबजार नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष सकलदेव यादवले ट्रमा सेन्टर निर्माण गोलबजार र समग्र मधेश प्रदेशका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए ।

‘नेपालकै महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पूर्वाधारमध्ये एक बन्ने यो ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरीलगायत मधेश प्रदेशका आठै जिल्लाका नागरिकले गुणस्तरीय आकस्मिक उपचार सेवा पाउनेछन्,’ उनले भने ।

मधेश प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंहले मधेश प्रदेशमा बढ्दो जनसंख्या, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तार तथा बढ्दो सडक दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै ट्रमा सेन्टर आवश्यक रहेको बताए ।

सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीलगायत जिल्लामा दुर्घटनापछि समयमै उपचार नपाएर धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था छ ।

ट्रमा सेन्टर निर्माणमा मधेश प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत र संघीय सरकारको ६० प्रतिशत लगानी रहने बताइएको छ ।

सिरहा
लेखक
सुरेश राय

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