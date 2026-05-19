चीन र साउदी अरबका विदेशमन्त्रीबीच बेइजिङमा भेटवार्ता

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- चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र साउदी अरबका विदेशमन्त्री प्रिन्स फैसलबीच बेइजिङमा उच्चस्तरीय वार्ता सम्पन्न भएको छ।
- विदेशमन्त्री वाङले लडाइँभन्दा संवाद रोज्नु उत्तम हुने बताउँदै मध्यपूर्वमा जारी शान्ति वार्ताप्रति चीनको पूर्ण समर्थन रहेको उल्लेख गरेका छन्।
- दुवै मन्त्रीबीच ऊर्जा, उद्योग र उन्नत प्रविधिका क्षेत्रमा आर्थिक तथा लगानी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र साउदी अरबका विदेशमन्त्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान अल–साउदबीच मंगलबार बेइजिङमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएको छ।
भेटका क्रममा विदेशमन्त्री वाङले मध्यपूर्वमा जारी शान्ति वार्ताप्रति चीनको समर्थन दोहोर्याउँदै हालैको कमजोर युद्धविरामका बावजुद वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार वाङले भनेका छन्, ‘लडाइँ गर्नुभन्दा कुराकानी गर्नु राम्रो हो र टकरावमा उत्रिनुभन्दा संवाद रोज्नु उत्तम हो।’
क्षेत्रीय परिस्थितिको समीक्षा गर्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले हालको मुख्य प्राथमिकता अमेरिका र इरानबीच गत जुन १७ मा हस्ताक्षर भएको १४ बुँदे समझदारी पत्र (एमओयू) को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु र बृहत् सम्झौताका लागि जारी वार्ताको गतिलाई कायम राख्नु रहेको बताएका छन्।
उक्त समझदारी अनुसार दुवै देश सबै मोर्चामा सैन्य अभियान तत्काल र स्थायी रूपमा रोक्न सहमत भएका थिए, जसमा इरानले ६० दिनका लागि व्यावसायिक जहाजहरूलाई निःशुल्क सुरक्षित मार्ग दिने र अमेरिकाले रोक्का राखिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने उल्लेख छ।
मंगलबारको बैठकमा वाङले मध्यपूर्वमा स्थायी शान्ति र स्थिरताका लागि साउदी अरबसँगै काम गर्न चीन तयार रहेको र वैश्विक सुशासनमा साउदी अरबको ठूलो भूमिकालाई बेइजिङले समर्थन गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
साउदी विदेशमन्त्री फैसलले पनि मध्यपूर्वको तनाव कम गर्न चीनले निर्वाह गरेको रचनात्मक भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन्।
यसका साथै दुवै मन्त्रीबीच ऊर्जा, उद्योग, आपूर्ति शृङ्खला र उन्नत प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा आर्थिक र लगानी सहयोग बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
यो बैठक चीन र मध्यपूर्वी देशहरूबीच भइरहेका शृङ्खलाबद्ध कूटनीतिक प्रयासहरूको एक हिस्सा हो। गत हप्ता मात्रै विदेशमन्त्री वाङले पाकिस्तानी विदेशमन्त्री इसहाक दारसँग टेलिफोन वार्ता गरी इरान र अमेरिकाबीचको पछिल्लो वार्ताबारे जानकारी लिएका थिए।
सो क्रममा वाङले अर्को चरणमा युद्धविरामलाई बलियो बनाउनु पर्ने र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको स्थिरताका लागि होर्मुज स्ट्रेटबाट हुने सामान्य जलयात्रालाई जतिसक्दो चाँडो पुनः सुचारु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
वाङले मध्यपूर्वी देशहरूलाई वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै नयाँ क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना खोज्न आग्रह गर्दै खाडी क्षेत्र अब ‘ठूला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा गर्ने अखडा वा भू-राजनीतिक दाउपेचको सिकार बन्न नहुने’ बताएका थिए।
यस्तै सन्देश वाङले नयाँ दिल्लीमा आयोजित ब्रिक्स देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूको बैठकका क्रममा संयुक्त अरब इमिरेट्स र इजिप्टका सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको छुट्टाछुट्टै भेटमा पनि दिएका थिए।
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