खेतमा काम गरिरहेका मजदुरको मृत्यु

६ असार, सिरहा । सिरहाको लहान नगरपालिका–२४ मा खेतमा काम गरिरहेका एक मजदुरको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा लहान नगरपालिका–१४ का ५८ वर्षीय फागु सदा रहेका छन् ।
शनिबार साँझ करिब पौने ७ बजे स्थानीय देवु यादवको खेतबारीमा एक व्यक्ति मृत अवस्थामा रहेको सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो । घटनाबारे अनुसन्धान गर्दा फागु सदा खेतमा काम गर्ने क्रममा अचानक लडेको खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रहरी निरीक्षक नरेश लिम्बुले जानकारी दिए ।
त्यसपछि उनको त्यही मृत्यु भएको उनले बताए । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनी छारे रोगका बिरामी रहेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले घटनास्थललाई सुरक्षित राखी थप अनुसन्धानका गरिरहेको बताएको छ । मृत्युको यथार्थ कारण थप अनुसन्धानपछि खुल्ने प्रहरीले प्रतिक्रिया दिएको छ ।
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