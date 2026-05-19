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सिरहामा अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका १० सवारी साधन नियन्त्रणमा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २ गते ७:५७

२ असार, सिरहा । सिरहा प्रहरीले जिल्लाको छुट्टा-छुट्टै स्थानबाट अवैध रुपमा उत्खनन तथा ओसारपोसारमा प्रयोग भएका १० वटा टिपर र एउटा स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएको छ ।

प्रहरीले गोलबजार नगरापलिका-३ गागनखोलनबाट ८ वटा टिपर र सिरहा नगरापलिका-१३ गमहरियास्थित कमला नदीबाट दुईवटा टिपर र एउटा स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएको हो ।

अवैध रुपमा ग्राभेल उत्खनन भइरको सूचना पाउनसाथ इकाला प्रहरी कार्यालय गोलबजार र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस क्याम्प गोलबजारबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले ग्राभेल लोड गरेको ना.४ख. ८३७३, ना.८ख १५१९, ना.३ख ३८११, ना.६ख ६९८८, म.प्र. ०१–००१ क् ०५१४, बा. प्र. ०३–००१ क ०३३८, प्र. २–०१–००१ क् ०१९० र म.प्र. ०३–००१क ३८९३ नम्बरको टिपर नियन्त्रणमा लिएको हो ।

अवैध उत्खनन भइरहेको भन्ने जानकारी पाएर पुगेका प्रहरीलाई देखेर सबै टिपरका चालकहरू टिफर छोडेर फरार भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारका प्रमुख इन्सपेक्टर सुधन केसीले जानकारी दिए ।

प्रहरीलाई देखेपछि सबै टिपरका चालक टिपर छोडेर फरार भएकाले अन्य सवारी चालकको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधन कार्यालयमा ल्याइपुर्‍याइएको इन्सपेक्टर केसीले बताए।

उनले अहिलेसम्म कोही टिपर धनी र चालक सम्पर्कमा नआएको बताए ।

त्यसैगरी, सिरहा १३ गमरियास्थिक कमला नदीबाट अवैध रुपमा बालुवा उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा प्र.२-०-१-००१ख ०२०३, लु २ख. १८७७, ना.१ख ३५८१ नम्बरको टिपर र स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहका निमित्त सूचना अधिकारी इन्सपेक्टर नरेश लिम्बुले जानकारी दिए ।

नियन्त्रणमा लिएका सबै वारी साधन आवशयक कारबाहीको लागि सम्बन्धित पालिकामा बुझाएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अवैध उत्खनन् सिरहा
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