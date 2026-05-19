+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

थ्रेड्सले ल्यायो ‘लाइभ च्याट’ मा को-होस्ट थप्ने र मेसेज ट्रान्सलेसन गर्ने फिचर

नयाँ परिवर्तन अन्तर्गत थ्रेड्सले अब सबै ‘कम्युनिटी च्याम्पियन्स’ लाई कम्युनिटीभित्र च्याटहरू सिर्जना गर्ने र सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ। अबदेखि एउटा लाइभ च्याटमा अधिकतम तीन जनासम्म को-होस्टहरू राख्न सकिनेछ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १७ गते १३:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मेटाको थ्रेड्सले लाइभ च्याट फिचरमा को-होस्ट थप्ने र मेसेज सेयर गर्ने सुविधासहितको नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ।
  • नयाँ अपडेटअनुसार अब एउटा लाइभ च्याटमा तीन जनासम्म को-होस्ट राखेर छलफललाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न सकिनेछ।
  • च्याटमा हुने अभद्र मेसेज हटाउन होस्टलाई लङ प्रेस गरी डिलिट गर्ने सुविधा प्रदान गरिएको छ र चाँडै लाइभ ट्रान्सलेसन फिचरसमेत थपिनेछ।

मेटा कम्पनीको सामाजिक सञ्जाल थ्रेड्सले आफ्नो ‘लाइभ च्याट’ फिचरका लागि को-होस्ट थप्न मिल्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै लाइभ च्याटका कुराकानीहरू सेयर गर्ने थप सुविधाहरू पनि सार्वजनिक गरिएका छन्। यी अपडेटहरू प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै निश्चित विषयमा केन्द्रित भई समूहमा छलफल गर्न प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले ल्याइएका हुन्।

नयाँ परिवर्तन अन्तर्गत थ्रेड्सले अब सबै ‘कम्युनिटी च्याम्पियन्स’ लाई कम्युनिटीभित्र च्याटहरू सिर्जना गर्ने र सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ। अबदेखि एउटा लाइभ च्याटमा अधिकतम तीन जनासम्म को-होस्टहरू राख्न सकिनेछ।

लाइभ च्याट सुरु गर्ने मुख्य व्यक्तिले को-होस्टहरूलाई निमन्त्रणा पठाउन सक्नेछन्। ती को-होस्टहरूले कम्युनिटीभित्र भइरहेका लाइभ कुराकानीहरूलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न मुख्य होस्टलाई सहयोग गर्नेछन्।

यस्ता लाइभ छलफलहरूलाई धेरै मानिसमाझ पुर्‍याउनका लागि थ्रेड्सले एउटा नयाँ सेयरिङ विकल्प पनि थपेको छ। अब च्याटमा सहभागी प्रयोगकर्ताहरूले लाइभ च्याटको मेसेजलाई सिधै आफ्नो थ्रेड्स फिडमा पोस्ट गर्न सक्नेछन्।

फिडमा पोस्ट गर्दा ती मेसेजहरू च्याट लिंकको रूपमा देखिनेछन्। यसले गर्दा फिड हेरिरहेका अन्य प्रयोगकर्ताहरूले पनि चलिरहेको लाइभ च्याटबारे थाहा पाउनेछन् र उनीहरूलाई पनि सो छलफलमा जोडिन सजिलो हुनेछ।

थ्रेड्सले लाइभ च्याटमा मेसेजहरू डिलिट गर्ने प्रक्रियामा पनि सुधार गरेको छ। अब च्याटका होस्टहरूले कुनै पनि अनावश्यक वा अभद्र मेसेजलाई ‘लङ प्रेस’ सिधै डिलिट गर्न सक्नेछन्।

यसले च्याटको वातावरणलाई सभ्य र स्वागतयोग्य बनाइराख्न मद्दत गर्नेछ। यसका साथै थ्रेड्सको टोलीले च्याटभित्र महत्त्वपूर्ण मेसेजहरूलाई माथि पिन गरेर राख्ने (पिन मेसेज) र ‘लाइभ ट्रान्सलेसन’ फिचरमा पनि काम गरिरहेको बताएको छ।

यो लाइभ ट्रान्सलेसन फिचरले गर्दा फरक-फरक भाषा बोल्ने विश्वभरका प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि आपसमा कुराकानी गर्न सहज हुनेछ।

थ्रेड्सले आफ्नो यो लाइभ च्याट सेवा गत अप्रिल महिनामा सुरु गरेको थियो। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई आ-आफ्नो रुचि भएका समूहहरूमाझ इन्गेजमेन्ट बढाउन एउटा नयाँ माध्यम दिएको छ। यो फिचर धेरै हदसम्म पुरानो ‘ट्विटर च्याट्स’ जस्तै देखिए पनि थ्रेड्समा केही फरक नियमहरू छन्।

थ्रेड्सको एउटा च्याट रूममा अधिकतम १५० जना मात्र सक्रिय सहभागी हुन सक्छन् र होस्टको अनुमतिमा निश्चित संख्याका मानिसले मात्र लाइभ कुराकानीमा लेख्न वा सामग्री पठाउन पाउँछन्। यदि १५० जनाको कोटा पूरा भएमा अन्य नयाँ प्रयोगकर्ताहरू ‘स्पेक्टेटर’ मोडमा प्रवेश गर्नेछन्।

सुरुवाती चरणमा यो नियमले गर्दा यो फिचर अलि कम अन्तरक्रियात्मक जस्तो लागे पनि जथाभावी आउने स्पाम मेसेजहरूलाई रोक्न र छलफललाई सही दिशामा लैजान थ्रेड्सले यस्तो सीमा तोकेको हो। यी नयाँ सुविधाहरूले च्याटको समग्र व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनेछन् र लाइभ भइरहेका कुराकानीहरूबारे व्यापक सङ्केत दिनेछन्।

इन्टरनेटमा रियल-टाइम कुराकानीका लागि लामो समयदेखि ‘एक्स’ को वर्चस्व रहँदै आएकोमा थ्रेड्सको यो नयाँ लाइभ च्याट विस्तारले सो क्षेत्रमा आफ्नो भूमिकालाई अझ बलियो बनाउन सक्ने देखिन्छ।

थ्रेड्स मेटा कम्पनी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

टिकटकले ल्यायो ‘एजेन्टिक हब’, एआई मोडलहरू जोडिने नयाँ प्लेटफर्म

टिकटकले ल्यायो ‘एजेन्टिक हब’, एआई मोडलहरू जोडिने नयाँ प्लेटफर्म
चीन र साउदी अरबका विदेशमन्त्रीबीच बेइजिङमा भेटवार्ता

चीन र साउदी अरबका विदेशमन्त्रीबीच बेइजिङमा भेटवार्ता
केवल अंक र आईक्यूमा मात्रै सीमित हुँदैन मानिसको क्षमता

केवल अंक र आईक्यूमा मात्रै सीमित हुँदैन मानिसको क्षमता
रास्वपाका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले लिए शपथ

रास्वपाका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले लिए शपथ
विधि विज्ञान विशेषज्ञको न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर हुनुपर्छ : मन्त्री पुन

विधि विज्ञान विशेषज्ञको न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर हुनुपर्छ : मन्त्री पुन
‘कंगाल करोडपति’ बाट अभिनयमा डेब्यू गर्दै सलिना

‘कंगाल करोडपति’ बाट अभिनयमा डेब्यू गर्दै सलिना

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान
सडकले निलेका जिन्दगीहरू

सडकले निलेका जिन्दगीहरू
अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी

अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी
महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो
मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?

मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?
एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित