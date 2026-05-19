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टिकटकले ल्यायो ‘एजेन्टिक हब’, एआई मोडलहरू जोडिने नयाँ प्लेटफर्म

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १७ गते १२:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • टिकटकले विज्ञापनदाताका लागि एआईमा आधारित 'एजेन्टिक हब' नामक नयाँ सेवा सार्वजनिक गरेको छ।
  • यो हबले विज्ञापन अभियान निर्माण, सामग्री उत्पादन र प्रभावकारिता विश्लेषण गर्ने कामलाई सहज बनाएको छ।
  • विज्ञापन प्रक्रियालाई थप उन्नत बनाउन विभिन्न तेस्रो पक्ष एआई उपकरणहरू पनि यसमा समावेश गरिएका छन्।

टिकटकले विज्ञापनदाताहरूका लागि एआईमा आधारित नयाँ सेवा ‘एजेन्टिक हब’ सार्वजनिक गरेको छ।

यो नयाँ हबले मार्केटर्स वा विज्ञापनदाताहरूलाई टिकटकमा गरिने बजार व्यवस्थापन र प्रचारप्रसारको प्रक्रियामा अझ उन्नत स्तरका एआई फिचरहरू प्रयोग गर्ने सुविधा दिनेछ।

टिकटकको यो एजेन्टिक हब सिधै प्लेटफर्मको ‘मोडल कन्टेक्स्ट प्रोटोकल’ (एमसीपी) सर्भरसँग जोडिएको छ।

यो सर्भरले टिकटकको विज्ञापन प्लेटफर्म र बाहिरका तेस्रो पक्ष (थर्ड-पार्टी) एआई टुलहरूबीच एउटा बलियो पुलको रूपमा काम गर्छ।

यसले गर्दा विज्ञापन अभियानहरू निर्माण गर्दा विभिन्न एआई कमान्ड र एआई मोडलहरू प्रयोग गर्न पाउने क्षमतामा ठूलो विस्तार भएको छ।

यो एजेन्टिक हब टिकटक आफैँ र बाह्य साझेदारहरू मिलेर तयार पारेको स्रोतहरूको एउटा मार्केटप्लेस हो।

जसलाई विज्ञापन प्रक्रियालाई सहज बनाउन डिजाइन गरिएको हो। टिकटकका अनुसार एजेन्टिक हबले विज्ञापनदाताहरूलाई तुरुन्तै प्रयोग गर्न मिल्ने एआई सीपहरूमा पहुँच दिन्छ।

यसमा टिकटकका आफ्नै र थर्ड-पार्टी टुलहरू सामेल छन्। यी टुलहरूले एड क्याम्पेन गर्ने, नयाँ क्रिएटिभ सामग्री बनाउने, विज्ञापनको प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्ने र क्याटलग व्यवस्थापन गर्ने जस्ता दैनिक मार्केटिङका कार्यहरूमा सघाउनेछन्।

यी रेडी-टु-युज स्किल्सले एआई एजेन्टहरूलाई विज्ञापनका मुख्य कामहरू आफैँ गर्न सक्षम बनाउँछन्, जसले गर्दा मानिसले गर्नुपर्ने झन्झटिलो काम घट्नेछ र विज्ञापन अभियानहरू अझ प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन हुनेछन्।

टिकटकले यस एजेन्टिक हबमा विज्ञापन निर्माण र व्यवस्थापनका सबै पक्षहरूलाई समेट्ने सुविधाहरू समावेश गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

यसमा आकर्षक सामग्री उत्पादन गर्ने, प्रोडक्ट क्याटलग मिलाउने र दर्शकहरूको रुचि (अडियन्स इन्साइट) बुझ्ने कामहरू एआईले नै गरिदिनेछ।

यी टुलहरूले टिकटकमा प्रयोगकर्ताको वास्तविक संलग्नताको गहिरो अध्ययन गरेर विज्ञापनलाई अझ उत्कृष्ट बनाउनका लागि आवश्यक विश्लेषण र सुझावहरू पनि प्रदान गर्नेछन्।

कम्पनीका अनुसार यो एआई सीप केवल सामान्य अटोमेसन मात्र होइन। यसले ठूलो मात्रामा डेटाहरूको विश्लेषण गर्छ र ती निष्कर्षहरूलाई व्यावहारिक सुझावहरूमा परिणत गर्छ। यसले गर्दा विज्ञापनदाताहरूलाई सही निर्णय लिन, आफ्नो काम छिटो पुरा गर्न र प्राथमिकताहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न सजिलो हुनेछ।

टिकटकले यस हबमा हबस्पट, विक्स, कन्स्ट्यान्ट कन्ट्याक्ट र मोबभिस्टा जस्ता धेरै पुराना र स्थापित प्रविधि प्रदायकहरूले आफ्ना एआई सीपहरूरू प्रकाशित गरिसकेको जानकारी दिएको छ। यसले टिकटकमा गरिने प्रवर्द्धनका लागि एआईको शक्ति प्रयोग गर्ने धेरै नयाँ बाटाहरू खोलेको छ।

एआई फिचरहरू प्रयोग गर्न चाहने मार्केटरहरूका लागि यो एउटा निकै उन्नत एड टुल हो। टिकटकमा आफ्ना विज्ञापन अभियानहरूलाई सुधार्न र त्यसको बजार फैलाउन चाहने ब्रान्डहरूका लागि यो हबमा उपलब्ध विकल्पहरू निकै उपयोगी साबित हुन सक्छन्।

टिकटक
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