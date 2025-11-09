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सिरहामा गोली चलाएर प्रहरीले समात्यो भारतीय लागूऔषध कारोबारी

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सुरेश राय सुरेश राय
२०८३ असार १९ गते १५:४१

१९ असार, सिरहा । सिरहामा प्रहरीले गोली चलाएर एक जना लागूऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्य, मधुवनी जिल्ला निवासी अन्दाजी २४ वर्षीय अब्दुल कलाम रहेका छन् । उनको खुट्टामा गोली चलाएर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

नवराजपुर गाउँपालिका–४ मा लागूऔषध कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरी खटिएको थियो । सो क्रममा कारोबारमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा उनीहरूले प्रतिरोध गरेपछि गोली चलेको प्रहरीले जनाएको छ ।

गोली लागेर घाइते भएकालाई प्रादेशिक अस्पताल सिरहामा भर्ना गरिएको छ । उनीहरूको साथबाट प्रहरीले प्लास्टिकसहित १२२.८० ग्राम ब्राउनसुगर जस्तो देखिने लागूऔषध बरामद गरेको छ ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । केही दिन अघि पनि सिरहा प्रहरीले गोली चलाएर दुई भारतीय लागूऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सिरहा
लेखक
सुरेश राय

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