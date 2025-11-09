+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

खामेनीको शव मस्जिदमा राखियो, श्रद्धाञ्जली दिन पाकिस्तानदेखि चीनका नेता इरानमा

यस्तै, भारत, चीन र ताजकिस्तानका केही अधिकारी पनि श्रद्धाञ्जलीसभामा सहभागी हुने खबर बीबीसीले प्रकाशित गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १९ गते १५:३०

१९ असार, काठमाडौं । अमेरिका र इजरायलको हमलामा मारिएका इरानका सवोच्च नेता आयतुल्लाह अलि खामेनी र उनका परिवारको शव अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि मस्जिदमा राखिएको छ । इरानको राजधानी तेहरानको एक मस्जिदमा उनीहरूको शव राखिएको हो ।

खामेनीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन केही विदेशी पाहुना पनि तेहरान पुगेका छन् । उनीहरूले प्रार्थनासभामै सहभागी भएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका समाचार छन्

जसमा पाकिस्तानका गृहमन्त्री मोहसिन नकवी, अफगानिस्तानको तालिबान सत्ताका विदेशमन्त्री अमिन खान मुत्तकी, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपप्रमुख पनि तेहरानमा रहेको समाचार आएका छन् ।

यस्तै, भारत, चीन र ताजकिस्तानका केही अधिकारी पनि श्रद्धाञ्जलीसभामा सहभागी हुने खबर बीबीसीले प्रकाशित गरेको छ ।

गत फेब्रुअरी २८ मा इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीलाई लक्ष्य गर्दै अमेरिका र इरानले गरेको हमलामा उनी मारिएका थिए । उनीसँगै उनकी एक छोरी, ज्वाइँ, बुहारी(हालका सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनीकी पत्नी) समेत परिवारका अन्य केही सदस्य मारिएका थिए ।

आगामी बुधबार उनको अन्त्येष्टि गरिने बताइएको छ ।

आयतुल्लाह अलि खामेनी इरानका सवोच्च नेता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एन्डोस्कोपी र कोलोनोस्कोपीमा के फरक छ ? विस्तृत जानकारी

एन्डोस्कोपी र कोलोनोस्कोपीमा के फरक छ ? विस्तृत जानकारी
सरकारको सय दिनमा एमालेको समीक्षा- सिंहदरबारबाट ऐनले नचिनेका व्यक्तिको स्वेच्छाकारी शासन

सरकारको सय दिनमा एमालेको समीक्षा- सिंहदरबारबाट ऐनले नचिनेका व्यक्तिको स्वेच्छाकारी शासन
शून्य विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू एक वर्षभित्र समायोजन गरिने

शून्य विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू एक वर्षभित्र समायोजन गरिने
शिक्षालाई दलीयकरणबाट निकाल्नुपर्‍यो : सभापति थापा

शिक्षालाई दलीयकरणबाट निकाल्नुपर्‍यो : सभापति थापा
विशेष महाधिवेशनवालाहरू चटके हुन् : मोहन बस्नेत

विशेष महाधिवेशनवालाहरू चटके हुन् : मोहन बस्नेत
राजपुरका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुरसहित ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

राजपुरका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुरसहित ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ
सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?
‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित