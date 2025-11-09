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जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेको एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन गराइने

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ४ गते १५:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि स्वीकृत एकीकृत प्याकेज शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • सचिवहरूको बैठकले मन्त्रिपरिषद्बाट असार १८ गते पारित एकीकृत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
  • निर्णयमा ‘जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाईतेहरूका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८३।३।१८ मा स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेजको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने’ भनिएको छ।

४ साउन, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरूका लागि सरकारले स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेज शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने/गराउने निर्णय भएको छ ।

सरकारका सचिवहरूको सोमबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असार १८ गते एकीकृत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेको थियो ।

उक्त निर्णयलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने निर्णय भएको हो ।

‘जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाईतेहरूका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८३।३।१८ मा स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेजको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

जेनजी आन्दोलन
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