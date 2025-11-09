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जेनजी आन्दोलनका क्रममा विराटनगरको भाटभटेनी १० महिनापछि सञ्चालनमा

जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौं २४ गतेको आगजनीबाट ध्वस्त भएको विराटनगरको भाटभटेनी सुपरमार्केट शनिबारबाट सञ्चालनमा आएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २७ गते १४:१३

२७ असार, विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौं २४ गतेको आगजनीबाट ध्वस्त भएको विराटनगरको भाटभटेनी सुपरमार्केट शनिबारबाट सञ्चालनमा आएको छ ।

१० महिना लगाएर पुननिर्माणपछि शनिबारबाट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो ।

सुपरमार्केट पुननिर्माणका लागि तीन सिफ्टमा काम भएको थियो । विराटनगरको प्रमुख किनमेल केन्द्रका रूपमा परिचित भाटभटेनी पुन: सञ्चालनमा आएपछि उपभोक्ताको भिड लागेको छ ।

जेनजी आन्दोलन भाटभटेनी
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