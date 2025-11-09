जेनजी आन्दोलनमा केन्द्रीय कारागारबाट फरार कैदी सर्लाहीबाट पक्राउ

२१ असार, सर्लाही । जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कारागारबाट फरार भएका एक जना सर्लाहीबाट पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–१ निवासी २६ वर्षीय रामलाल योन्जन (रमन) रहेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार योन्जन गत २०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा जगन्नाथ देवलस्थित (सुन्धारा) केन्द्रीय कारागार काठमाडौंबाट फरार भएका थिए । उनी डाँका चोरी मुद्दामा कारागार चलान भएका थिए ।
फरार भएपछि उनको खोजतलास जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । सोही क्रममा सर्लाहीमा लुकीछिपी बसिरहेको अवस्थामा उनलाई गत शुक्रबार साझ पक्राउ गरिएको हो ।
पक्राउ परेका योन्जनलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कारागार कार्यालय सर्लाहीमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
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