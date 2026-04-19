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स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार आफैँ छनौट गर्न तल्ला कमिटीलाई महासचिव पोखरेलको निर्देशन

महासचिव पोखरेलले प्रदेश र स्थानीय तहका नेताहरूले माथि (केन्द्र) ताक्ने नभई आफैँ सृजनात्मक ढंगले जनताको मन र विश्वास जितेर काम गर्ने गर्नुपर्ने आग्रह गरे ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १० गते २१:३५

१० साउन,बुटवल । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीका हरेक तहका कमिटीले आफैँ निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार लुम्बिनी प्रदेश कमिटीद्वारा आयोजित ‘मिसन पार्टी जागरण अभियान’ शुभारम्भ कार्यक्रममा पोखरेलले अब केन्द्रले माथिबाट लाद्ने काम नहुने बताए ।

‘अब हरेक कमिटीले आफैँ निर्णय गर्नुपर्छ,माथिबाट लाद्ने कुरा हुँदैन,’महासचिव पोखरेलले भने–‘स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार आफैँ छनौट गर्नुस् ।’

महासचिव पोखरेलले प्रदेश र स्थानीय तहका नेताहरूले माथि (केन्द्र) ताक्ने नभई आफैँ सृजनात्मक ढंगले जनताको मन र विश्वास जितेर काम गर्ने गर्नुपर्ने आग्रह गरे । ‘जनताका असन्तुष्टि पत्ता लगाउनु होस्, उहाँहरूसँग रहनुहोस् र समाधानमा लाग्नुहोस्’,पोखरेलले भने,‘सूचना प्रविधि अबको राजनीतिको मुख्य आधार हो, यसको प्रभावकारी र सही उपयोगका लागि व्यापक युवा परिचालन गर्नुहोस् ।’

महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा ४० वर्ष कम उमेरका ७० प्रतिशत रहेका तर पार्टीमा ७० प्रतिशत नेता कार्यकर्ता ४० वर्ष माथिका भएकोले युवा सहभागितामा जोड दिनुपर्ने बताए ।

महासचिव पोखरेलले पार्टी केन्द्रको आन्तरिक कमजोरी स्वीकार्दै अब वैचारिक पुनर्गठन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले पार्टी शुद्धीकरणसहितको रूपान्तरणमा जोड दिंदै कार्यकर्ताको भावना र पार्टीको वृहत्तर हितका लागि खुलारूपले निर्णय गर्न पार्टी तयार रहेको बताए ।

सामाजिक सञ्जालबाट गलत भाष्य बनाइएका कारण एमालेले गरेका राम्रा कामको पनि नकारात्मक प्रचार मात्र बढेको उनको तर्क थियो ।

कांग्रेसले नचाहेका कारण प्रदेशमा नेकपासँग गठबन्धन गर्नु बाध्यताको परिणाम भएको उनले बताए । ‘हामीहरू कांग्रेससँगै मिल्ने पक्षमा थियौं तर कांग्रेसकै आन्तरिक असहमितले त्यो हुन सकेन’,पोखरेलले भने ।

सरकारबारे टिप्पणी गर्दै महासचिव पोखरेलले यसको जग लोकप्रियता वाद, अराजकतावाद भएकोले जनस्तरमा त्यो सन्देश पुर्‍याउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

प्रदेश कमिटीमा २१ जना मनोनीत
बैठकले प्रदेश कमिटीमा २१ जना मनोनीत गरेको छ । जसमा रूपन्देहीबाट पम्फावती खनाल, चिनबहादुर गुरूङ, कपिलवस्तुबाट बाबुराम आचार्य, टेकराज पौडेल, हीरालाल पौडेल, नवलपरासीबाट गणेश पौडेल, मोहनबहादुर विक, दाङबाट लीला पुन, धर्मराज भारी, रोल्पाबाट घनश्याम आचार्य, गुल्मीबाट हीरा एसी र श्रीकृष्ण भुसाल, अर्घाखाँचीबाट जीवनारायण कोइराला, बाँकेबाट दिपक निरौला, प्यूठानबाट धर्म गिरी, पाल्पाबाट देवी लामिछाने छन् ।

साबिकको नेकपा एकीकृत समाजवादी र अन्य दलबाट पार्टी प्रवेश गरेका लाई प्रदेश कमिटीमा मनोनीत गरिएको हो । कार्यक्रममा एमाले लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सचिव छविलाल विश्वकर्मालगायतका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए ।

लुम्बिनी शंकर पोखरेल
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