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राष्ट्रपति पौडेलसँग प्रमुख विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेको भेट

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ११ गते १२:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले शीतल निवासमा भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
  • भेटका क्रममा आङ्देम्बेले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, संसदीय गतिविधि तथा बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धार र राहतबारे राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराउनुभएको छ ।
  • राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक स्थिरताका लागि कानुन निर्माणमा संसद्को प्रभावकारिता र बाढीपहिरो पीडितको उद्धारमा समन्वय आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभएको छ ।

११ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भेटवार्ता गरेका छन् । सोमबार बिहान शीतल निवासमा करिब एक घण्टा पौडेलसँग आङ्देम्बेले भेटवार्ता गरेका हुन् ।

भेटमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र संसदीय गतिविधिबारे छलफल भएको आङ्देम्बेको सचिवालयले जनाएको छ । यसबाहेक आङ्देम्बेले देशका विभिन्न स्थानमा गएको बाढीपहिरोको, प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाबारे पनि राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराएका थिए ।

सो क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता औंल्याउँदै कानुन निर्माणमा संसद्को प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यस्तै, बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सबै पक्षबीच समन्वय र सहयोग आवश्यक रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताएका थिए ।

रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति
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