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सुनसरी घटना : घाइतेका बुबा भन्छन्- सबैको कम्मरमाथि गोली लागेको छ

आफूले देखेका सबै घाइतेको कम्मरमाथि गोली लागेको दिलिपले बताए । झडपमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले २५ राउन्ड फायर गरेका थिए । १० जनालाई गोली लागेको थियो । तीमध्ये ९ जनाको उपचार भइरहेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ११ गते १३:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरीको देवानगञ्जमा झण्डा राख्ने विषयमा भएको झडप नियन्त्रणका लागि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको छ ।
  • घटनामा १० जना स्थानीयलाई गोली लागेको छ भने १३ सुरक्षाकर्मीसहित कुल २२ जना घाइते भएका छन् ।
  • घाइतेका आफन्तले प्रहरीले विनाकारण कम्मरमाथि ताकेर गोली चलाएको भन्दै सुरक्षाकर्मीको लापरबाही भएको आरोप लगाएका छन् ।

११ साउन, विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ का दिलिप मेहताका छोरा मिथलेश मेहता आइतबार बेलुका साढे ७ बजेतिर घर नजिकै कप्तानगञ्ज बजारमा आएका थिए ।

बजारमा रहेको मन्दिरमा साउने सोमबारको तयारी थियो । तयारीका लागि पोलमा झण्डा राख्ने विषयमा एउटा समूहले अवरोध गर्न खोजेपछि झडप भयो ।

झडपमा दिलिपका छोरा घाइते भए । कक्षा १० मा पढ्ने मिथलेशलाई प्रहरीले चलाएको गोली लागेको छ । छोराको उपचारका लागि न्युरो अस्पताल विराटनगरमा आएका दिलिपका अनुसार कप्तानगञ्जको घटनामा प्रहरीबाट ठूलो कमजोरी भएको छ ।

‘झण्डा टाँङ्ने विषयमा झडप भयो, प्रहरीले कसरी गोली चलायो थाहा भएन । सुरुमा कतैबाट लाठी प्रहार भएको छैन,’ उनले भने, ‘उता प्रहरी यता सर्वसाधारण थिए । उताबाट फायर आयो । फायर गर्न थालेपछि कताबाट आयो के आयो थाहा भएन, छोरालाई गोली लाग्यो भनेपछि म यहाँ आएँ ।’ उनले प्रहरीको लापरबाही भएको बताए ।

दिलिपको दाबीअनुसार सुरुमा आक्रमण गर्ने समूह भागेपछि प्रहरीले झण्डा राख्न गएका व्यक्तिहरूमाथि बल प्रयोग गरेको थियो ।

उनले आफूले देखेका सबै घाइतेको कम्मरमाथि गोली लागेको बताए । झडपमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले २५ राउन्ड फायर गरेका थिए । १० जनालाई गोली लागेको थियो । तीमध्ये ९ जनाको उपचार भइरहेको छ ।

सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर देवानगञ्ज–३ का २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको छ । घटनामा घाइते भएका अन्य ९ जनाको शरीरको कम्मरमाथिको भागमा गोली लागेको पाइएको छ ।

न्युरो अस्पतालमा उपचाररत जयप्रकाश मेहताको पेटमा गोली लागेको छ । मिथलेश मेहताको पेटको बायाँ भागमा र अमलेश मेहताको ढाड तथा गर्दनमा गोली लागेको छ । नोबेल अस्पतालमा उपचाररत अमित यादवको पेट र देब्रे हातमा गोली लागेको छ ।

विराट नर्सिङ होममा उपचारत रविन्द्र मेहता, अमितकुमार यादव, सुनिलकुमार मेहता र सुनिल मेहताको उपचार भइरहेको छ । उनीहरूको पनि कम्मरमाथि गोली लागेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । झडपमा १३ सुरक्षाकर्मीसहित २२ जना घाइते भएका छन् ।

घाइते सुनसरी घटना
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