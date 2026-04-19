सामाखुसी टाउन प्लानिङमा धारिलो हतियार प्रहारबाट युवक घाइते

५ असार, काठमाडौं । सामाखुसीस्थित टाउन प्लानिङमा एक युवकमाथि धारिलो हतियार प्रहार भएको छ । हतियार प्रहारबाट रुकुम पश्चिम घर भएका २२ वर्षीय तोपजंग ओली घाइते भएका छन् ।
बिहीबार राति करिब साढे ८ बजेतिर अज्ञात व्यक्तिले उनीमाथि चाइनिज दाउले प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए ।
हतियारबाट प्रहारबाट टाउको र पाखुरामा चोट लागेको छ ।
ग्रिन सिटी अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको प्रहरीले बताएको छ । हतियार प्रहार गर्नेको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
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