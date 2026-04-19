+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हिक्मत कार्कीको अडान– मुख्यमन्त्री फेर्ने भए सचिवालयबाटै निर्णय गर्नुपर्छ

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने राजीनामा गर्नैपर्ने भए पार्टीको संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । ‘व्यक्तिगत निर्देशनले होइन, संस्थागत निर्णय भयो भने मान्ने हो,’ कार्कीले भन्ने गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ११ गते १३:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले राजनीतिक संकट आउनसक्ने भन्दै आफ्नो राजीनामा नदिने अडान राख्नुभएको छ।
  • नेकपाका संयोजक प्रचण्डसँगको सहमति बमोजिम एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशीमा तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गर्नुभएको छ।
  • मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामाका लागि पार्टीको संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने र आफू नेतृत्वमा नै रहने बताउनुभएको छ।

११ साउन, काठमाडौं । कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सम्भावित राजनीतिक संकट रोक्न नयाँ सरकारको कोर्समा लाग्न नहुने अडान लिएका छन् ।

कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य टुटेपछि सातै प्रदेश सरकार फेर्नेगरी एमालेले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग तीन बुँदे सहमति गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक प्रचण्डबीच भएको सहमति बमोजिम कोशी सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्नेछ ।

तर ओलीले मुख्यमन्त्री फेर्ने संकेत गरेका छन् । नेताहरूका अनुसार, प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

‘दलको उपनेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनेगरी छलफल गरिरहनु भएको छ,’ कोशीका एक नेताले भने ।

ताप्लेजुङ–१ (क) बाट निर्वाचित मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाएर ओलीले फेरि पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव स्थापित गराउन चाहेको देखिन्छ ।

तर मुख्यमन्त्री कार्कीले ओलीको चाहना अनुसार राजीनामा नगर्ने अडान लिएका छन् । संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले आफ्नो राजीनामाले राजनीतिक संकट आउनसक्ने तर्क गरेका छन् ।

‘संसदीय दलको नेताका हैसियतले भन्दा पनि उपधारा ५ बमोजिम बहुमत सांसदहरूको स्वतन्त्र हस्ताक्षरबाट मुख्यमन्त्री बनेकाले मैले राजीनामा दिँदा संवैधानिक संकट आउँछ,’ कार्कीले आफू निकटस्थलाई भन्ने गरेका छन् ।

यो उपधारा बमोजिम बन्ने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिदा दलीय ह्वीप समेत नलाग्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

स्रोतका अनुसार, एक साता अघि मात्रै ओलीलाई भेटेका मुख्यमन्त्री कार्कीले यसतर्फ सचेत गराइसकेका थिए । तर ओली मुख्यमन्त्री फेर्ने अडानमै छन् ।

‘पार्टी पुनगर्ठनको पक्षमा उभिनेहरूविरुद्ध निर्मम बनेको सन्देश दिन पनि मुख्यमन्त्री फेर्ने अडानमा केपी ओली उभिनु भएको छ,’ स्रोत भन्छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने राजीनामा गर्नैपर्ने भए पार्टीको संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । ‘व्यक्तिगत निर्देशनले होइन, संस्थागत निर्णय भयो भने मान्ने हो,’ कार्कीले भन्ने गरेका छन् ।

अनलाइनखबरसँग पनि कार्कीले संस्थागत निर्णयबाटै आफ्नो निरन्तरता हुने बताए । ‘म आफैं पार्टीको केन्द्रीय सचिव हुँ । आवश्यक पर्दा सचिवालय बैठकबाट उपयुक्त निर्णय हुन्छ नै,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘अहिलेलाई म मुख्यमन्त्री हुँ, यसको निरन्तरता हुन्छ ।’

कोशीमा एमाले र नेकपा मिल्दा सहजै बहुमत पुग्छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेसँग ४०, कांग्रेससँग २९, नेकपासँग १७, राप्रपासँग ५ र जसपासँग १ सांसद छन् । तर यसअघि कांग्रेस र नेकपाको गठबन्धन हुँदा कसैसँग पनि बहुमत नपुग्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो ।

कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कोशी प्रदेश एमालेलाई छोड्दा नेकपामा माधव नेपाल असन्तुष्ट

कोशी प्रदेश एमालेलाई छोड्दा नेकपामा माधव नेपाल असन्तुष्ट
कोशीमा मुख्यमन्त्री फेर्ने ओलीको चाहना, तिलकुमार मेन्याङ्बोसँग गरे छलफल

कोशीमा मुख्यमन्त्री फेर्ने ओलीको चाहना, तिलकुमार मेन्याङ्बोसँग गरे छलफल
कोशीमा नयाँ सरकारको बहस : के भन्छन् तिलकुमार र हिक्मत ?

कोशीमा नयाँ सरकारको बहस : के भन्छन् तिलकुमार र हिक्मत ?
एमालेसँगकाे सहकार्य नजिकिएपछि नेकपाले माग्यो कोशीको नेतृत्व

एमालेसँगकाे सहकार्य नजिकिएपछि नेकपाले माग्यो कोशीको नेतृत्व
कोशी प्रदेशमा करिब ५५ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न

कोशी प्रदेशमा करिब ५५ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न
कोशी प्रदेश : सत्ता सहकार्यका लागि नेकपालाई फकाउँदै कांग्रेस–एमाले

कोशी प्रदेश : सत्ता सहकार्यका लागि नेकपालाई फकाउँदै कांग्रेस–एमाले

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि
५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो

५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो
कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न

कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न
कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित