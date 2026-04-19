सरकार र डा गोविन्द केसीबीचको वार्ता सहमति नजिक

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- चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच धनगढीमा जारी वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ।
- शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार दुई पक्षबीच शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका विषयमा छलफल भइरहेको छ।
- यसअघि आइतबार अस्पताल सञ्चालन र पठनपाठन सुरु गर्ने विषयमा सहमति जुटे पनि उपकुलपति र रजिस्ट्रार हटाउने मागमा सहमति हुन बाँकी छ।
११ असार, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशनरत डा गोविन्द केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ।
दुई पक्षबीच धनगढीमा जारी वार्ता सहमति नजिक पुगेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि आइतबार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राति अबेरसम्म भएको छलफलमा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित केही विषयमा सहमति भए पनि विवादित उपकुलपति र रजिस्ट्रार हटाउने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि आज फेरि वार्ता भएको हो ।
आइतबार यसै वर्षदेखि ३०० शय्याको आफ्नै शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने र यसै शैक्षिक सत्रबाट चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन सुरु गर्ने विषयमा सहमति भइसकेको बताइएको थियो।
यीबाहेकका डा केसीका अन्य मागका विषयमा आजको वार्ता केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
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