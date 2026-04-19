डा. गोविन्द केसीको अवस्था जटिल बन्दै गएको छ : अस्पताल

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- धनगढीमा अनसनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था मधुमेह र उमेरका कारण झनै जटिल बन्दै गएको अस्पतालले जनाएको छ ।
- डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न गएको सरकारी वार्ता टोली र उहाँबीच आइतबार छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
- डा. केसीले औषधि तथा स्लाइन लिन अस्वीकार गर्नुभएको छ भने चिकित्सक टोलीले उहाँको स्वास्थ्यको २४ सै घण्टा सघन अनुगमन गरिरहेको छ ।
११ साउन, काठमाडौं । अनसनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था झनै जटिल बन्दै गएको अस्पतालले जनाएको छ ।
डा. केसी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा छन् । बिहीबारदेखि धनगढीमा अनसनरत डा. केसीका मागबारे वार्ता गर्न सरकारी टोली शनिबार धनगढी पुगेको थियो ।
टोलीले आइतबार डा. केसीसँग भेटेको पनि थियो । यद्यपि सहमति हुन सकेको छैन ।
अस्पतालका अनुसार, डा. केसीले सुगर बढाउने औषधि र स्लाइन लिन मानेका छैनन् ।
‘अस्पतालका चिकित्सकहरूको नेतृत्वमा गठित ४ सदस्यीय उपचार टोलीले उहाँको स्वास्थ्यको २४ सै घण्टा सघन अनुगमन गरिरहेको छ,’ अस्पतालले भनेको छ, ‘विगत लामो समयदेखि मधुमेहको समस्या तथा उमेरका कारण उहाँको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ ।’
यता, शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भने डा. केसीसँगको वार्ता सहमति नजिक पुगेको बताएको छ ।
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