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सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १२ गते १३:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनविरुद्ध अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ।
  • टेण्डर आह्वान गर्दा पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान हटेपछि मिडिया क्षेत्र आर्थिक सङ्कटमा पर्नसक्ने भन्दै उक्त रिट दर्ता गरिएको हो।
  • उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ।

१२ साउन, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले उक्त ऐनविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन् ।

संशोधित व्यवस्थाले गर्दा टेण्डर आह्वान गर्दा पत्रपत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था हटेको, जसका कारण मिडियाहरू आर्थिक संकटमा पर्नसक्ने लगायतका जिकिर गर्दै उनीहरूले रिट दर्ता गराएका हुन् ।

उक्त रिटले कानुनी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइएको निवेदन सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

सर्वोच्‍च अदालत सार्वजनिक खरिद ऐन
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