पहिरो हटाएसँगै मुग्लिन-नारायणगढ सडक सञ्चालनमा

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- मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्डमा खसेको पहिरो पन्छाएसँगै अवरुद्ध सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको छ।
- खहरे खोलामा सुक्खा पहिरो खस्दा मंगलबार दिउँसो ३ बजेदेखि सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो।
- पहिरो हटाएको दुई घण्टाभित्रै पुनः पहिरो खसेपछि सो सडकखण्ड पटकपटक प्रभावित बन्न पुगेको थियो।
१२ साउन, काठमाडौं । पहिरो पन्छाइएसँगै मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ ।
मुग्लिन नजिकै रहेको सडकखण्ड अन्तर्गत खहरे खोलामा सुक्खा पहिरो खस्दा मंगलबार दिउँसो ३ बजेदेखि सडक दुईतर्फी अवरुद्ध भएको थियो ।
यसअघि पनि पहिरो खसेर मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्ड अवरुद्ध बनेको थियो । करिब साढे ४ घण्टापछि पहिरो पन्छाएपछि सवारी सञ्चालनमा आएको थियो ।
पहिरो हटाएर सवारी सञ्चालन भएको दुई घण्टापछि पुन: पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध बनेको थियो ।
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