पहिरो हटाएपछि मुग्लिन–नारायणगढ सडक पूर्ण रूपमा खुल्यो

१८ असार, काठमाडौं । बिहान सुख्खा पहिरोले अवरुद्ध भएको मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । जलबिरेमा खसेको पहिरो डोजरले हटाएपछि भर्खरै दुवैतर्फको सडक सुचारू भएको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले अवरुद्ध सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिएको छ ।
यसअघि पहिरो खस्दा सडक दुवैतर्फ अवरुद्ध भएको थियो । सडक सञ्चालन भएपछि रोकिएका सवारी साधन गन्तव्यमा अगाडि बढेका छन् ।
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