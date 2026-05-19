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पहिरो हटाएपछि मुग्लिन–नारायणगढ सडक पूर्ण रूपमा खुल्यो

सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले अवरुद्ध सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १८ गते १५:५०

१८ असार, काठमाडौं । बिहान सुख्खा पहिरोले अवरुद्ध भएको मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । जलबिरेमा खसेको पहिरो डोजरले हटाएपछि भर्खरै दुवैतर्फको सडक सुचारू भएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले अवरुद्ध सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिएको छ ।

यसअघि पहिरो खस्दा सडक दुवैतर्फ अवरुद्ध भएको थियो । सडक सञ्चालन भएपछि रोकिएका सवारी साधन गन्तव्यमा अगाडि बढेका छन् ।

मुग्लिन–नारायणगढ सडक
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