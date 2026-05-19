सुकीको अज्ञात नजरबन्द

१८ असार, काठमाडौं । म्यान्माकी अपदस्थ नेतृ आङ सान सुकीलाई सैन्य सरकारले राजधानी न्यापिडोमा नजरबन्दमा राखेको जनाएको भए पनि उनलाई वास्तवमा कहाँ राखिएको छ भन्ने विषय अझै रहस्यमै छ ।
सन् २०२१ को सैनिक ‘कू’ पछि सार्वजनिक रूपमा नदेखिनुभएकी ८१ वर्षीया सुकीको ठेगाना सैन्य अधिकारी, राजनीतिज्ञ र राजधानीका स्थानीय बासिन्दा समेतलाई थाहा नभएको बताइएको छ ।
सैनिक शासक मिन आङ ह्लाइङले अप्रिलमा सुकीलाई न्यापिडो जेलबाट नजरबन्दमा सारिएको घोषणा गर्दै त्यसलाई दयाको कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर आलोचकहरूले उनी अझै कडा निगरानीमा रहेको अज्ञात स्थानमा अलग्गै राखिएकाले यो निर्णय सुकीप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब कम गर्ने प्रयास मात्र भएको बताएका छन् ।
न्यापिडो करिब १० लाख जनसङ्ख्या भएको विशाल योजनाबद्ध राजधानी हो । यहाँ जङ्गल, धानबारी र फराकिला बहुलेन सडकबीच सरकारी परिसरहरू छरिएर रहेका छन् ।
सहरको संरचना नै सुरक्षा र गोपनीयतालाई प्राथमिकता दिएर निर्माण गरिएकाले यहाँ कसैको ठेगाना पहिचान गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सैन्य समर्थक युनियन सोलिडेरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (युएसडिपी) का नेता थेइन तुन ओओले समेत सुकी कहाँ छिन् भन्ने जानकारी आफूलाई नभएको स्वीकार गरे ।
सन् २००५ मा तत्कालीन सैन्य शासक थान श्वेले राजधानी बनाएको न्यापिडोलाई राजनीतिक विद्रोह र बाह्य हस्तक्षेपबाट सत्ता सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले विकास गरिएको सहरी योजनाकारहरूको विश्लेषण छ ।
विशाल संसद् भवन, खालीजस्तै देखिने सडक, मोबाइल इन्टरनेट अवरोध गर्ने प्रणाली र कडा सुरक्षा व्यवस्थाले सहरलाई बाहिरी संसारबाट अलग्गिएको अनुभूति गराउने उनीहरूको भनाइ छ ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक तथा वास्तुविद् गालेन पार्डीका अनुसार न्यापिडोको बनोट परम्परागत सहरी योजनाभन्दा राजनीतिक नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको हो ।
स्थानीय बासिन्दाले पनि सहरका धेरै स्थान आफूहरूलाई समेत अपरिचित लाग्ने भएकाले सुकी कहाँ राखिएको छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने बताएका छन् ।
सुरक्षाका कारण नाम सार्वजनिक नगरेकी एक स्थानीय महिलाले सहरका धेरै सडक अझै आफूहरूलाई पनि अलमल लाग्ने बताउँदै सुकीको वास्तविक स्थानबारे कुनै जानकारी नभएको उल्लेख गरेकी छन् ।
स्वतन्त्रता सेनानी आङ सानकी छोरी सुकीले सन् १९८८ मा म्यान्मा फर्किएपछि प्रजातन्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि उनले वर्षौं नजरबन्द जीवन बिताइन्। सन् १९९१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरिन् । पछि सैनिक शासनले सीमित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा उनलाई शासन गर्न दिए पनि सन् २०२१ को सैनिक ‘कू’ पछि उनलाई पुनः गिरफ्तार गरिएको थियो ।
त्यसयता अधिकारवादी समूहहरूले राजनीतिक उद्देश्यले लगाइएका आरोपका आधारमा उहाँलाई कैदमा राखिएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।
सुरक्षा निकायका दुई स्रोतले सुकीलाई नजरबन्दमा सारिएको भनिए पनि उनलाई कुन क्षेत्रमा राखिएको छ भन्ने जानकारी अधिकांश सुरक्षा अधिकारीसमेतलाई नभएको बताएका छन् ।
सुकीका छोरा किम एरिसले लन्डनबाट एएफपीसँग कुरा गर्दै आमालाई घरजस्तो सुविधा भएको निवासमा नभई निजी जेलसरहको स्थानमा राखिएको आशंका गरे ।
उनका अनुसार अहिलेको अवस्था विगतका वर्षहरूमा उनले भोगेको नजरबन्द जीवनभन्दा खासै फरक छैन ।
यसैबीच, सुकीको दललाई चुनावबाट बाहिर राखेर सम्पन्न गराइएको निर्वाचनपछि सैनिक समर्थक दल यूएसडिपी सत्तामा पुगेको छ ।
यूएसडिपीका सांसद आय चानले सुकीको राजनीतिक युग समाप्त भइसकेको दाबी गर्दै उनी रिहा भए पनि अब राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे । तर सुकीलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ उनले पनि दिन सकेनन् । रासस
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