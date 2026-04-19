+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अर्थमन्त्री वाग्लेको उद्योगीलाई आश्वासन : कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको करमा सुधार गर्छौं

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते ९:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने करका दर तथा आयात महसुल घटाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो।
  • प्रशासनिक झन्झट हटाउन सरकारले यस वर्ष अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ४२ वटा ऐन संशोधन वा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
  • उद्योगीका कर्जासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच आपसी सहकार्य हुने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

१३ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने करका दर संशोधन गर्न तथा आयात महसुल घटाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा उनले निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन कर प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्ने आश्वासन दिएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पूर्वअध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योगी–व्यवसायीका पूर्वाधार तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको जानकारी दिए ।

ढकालका अनुसार, छलफलमा उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने करको दर तथा आयात महसुलका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको गुनासो राखेका थिए । उद्योगीको गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी दिनमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयगत स्तरबाट निर्णय गरेर ती समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

४२ वटा ऐन संशोधन वा खारेज गरिने

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रशासनिक झन्झट घटाउन तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन यसै वर्ष अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ४२ वटा ऐन संशोधन वा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी समेत उद्योगीहरूलाई गराएका छन् ।

छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको समेत उपस्थिति रहेको थियो । उद्योगीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित हुने कर्जा र वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनु सम्बन्धी समस्या उठाएका थिए ।
यसमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच आपसी सहकार्यमार्फत समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले जनाएका छन् ।

त्यस्तै, स्वदेशी उत्पादनले आयातित वस्तुहरूसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको भन्दै उद्योगीहरूले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्थमन्त्रीले यसलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

सरकारले लगानी प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा पूर्वाधार उद्योगमा नीतिगत सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । ‘सरकारले आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भयो’, पूर्वअध्यक्ष ढकालले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माण र कार्यान्वयन नै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको कुरा राख्नुभएको छ ।’

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाऔं : अर्थमन्त्री

बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाऔं : अर्थमन्त्री
मधेशका पूर्वअर्थमन्त्री साहसहित ७ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा

मधेशका पूर्वअर्थमन्त्री साहसहित ७ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा
प्रणालीगत सुधार र प्रविधिमैत्री प्रशासनबाट मात्रै अर्थतन्त्रको कायापलट सम्भव छ : अर्थमन्त्री

प्रणालीगत सुधार र प्रविधिमैत्री प्रशासनबाट मात्रै अर्थतन्त्रको कायापलट सम्भव छ : अर्थमन्त्री
अर्थसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीका बैठकमा अर्थमन्त्री किन गयल ?

अर्थसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीका बैठकमा अर्थमन्त्री किन गयल ?
असान्दर्भिक देखिएका कानूनी प्रावधानहरू खारेज गर्न आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले

असान्दर्भिक देखिएका कानूनी प्रावधानहरू खारेज गर्न आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
सरकारले प्रतिफल दिने ठाउँमा मात्रै ऋण लगानी गर्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले

सरकारले प्रतिफल दिने ठाउँमा मात्रै ऋण लगानी गर्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित