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इटहरीमा निकालियो सद्‍भाव र्‍याली

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते ११:२४

१३ साउन, विराटनगर । सुनसरीको इटहरीमा सद्‍भाव र्‍याली निकालिएको छ ।

देवानगञ्ज गाउँपालिकाको कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीच भएको विवादले उग्र रूप लिएपछि तनावलाई साम्य पार्दै सामाजिक एकता कायम गर्न बुधबार बिहान इटहरीमा ‘सामाजिक सद्भाव र्‍याली’ निकालिएको हो ।

नागरिक समाज इटहरीको अगुवाइमा निकालिएको र्‍यालीले इटहरी बजारको परिक्रमा गरेको थियो ।

र्‍यालीमा सहभागीहरूले दुवै समुदायलाई संयमता अपनाउन, अफवाहको पछि नलाग्न र सामाजिक एकता कायम गर्न आग्रा गरेका छन् ।

मंगलबार दुहबीमा पनि सद्भाव ‍र्‍याली निकालिएकाे थियो ।

सद्‍भाव र्‍याली
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