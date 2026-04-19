१३ साउन, विराटनगर । सुनसरीको इटहरीमा सद्भाव र्याली निकालिएको छ ।
देवानगञ्ज गाउँपालिकाको कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीच भएको विवादले उग्र रूप लिएपछि तनावलाई साम्य पार्दै सामाजिक एकता कायम गर्न बुधबार बिहान इटहरीमा ‘सामाजिक सद्भाव र्याली’ निकालिएको हो ।
नागरिक समाज इटहरीको अगुवाइमा निकालिएको र्यालीले इटहरी बजारको परिक्रमा गरेको थियो ।
र्यालीमा सहभागीहरूले दुवै समुदायलाई संयमता अपनाउन, अफवाहको पछि नलाग्न र सामाजिक एकता कायम गर्न आग्रा गरेका छन् ।
मंगलबार दुहबीमा पनि सद्भाव र्याली निकालिएकाे थियो ।
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