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अमेरिकामा ह्युमनोइड रोबोटको आयातमा प्रतिबन्ध

ट्रम्प प्रशासनले मंगलबार अमेरिकामा ह्युमनोइड रोबोटको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते १२:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम निम्त्याउने भन्दै चीनमा निर्मित ह्युमनोइड र चार खुट्टे रोबोटको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
  • अमेरिकी संघीय सञ्चार आयोगले डाटा सेन्टर र सोलार प्यानलमा प्रयोग हुने पावर इन्भर्टरको आयातमा समेत रोक लगाएको छ।
  • एफसीसी अध्यक्ष ब्रेन्डन कारले भने, \'एजेन्सी अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण सप्लाई चेनलाई सुरक्षित गर्नका लागि आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँदै छ।\'

ट्रम्प प्रशासनले मंगलबार अमेरिकामा ह्युमनोइड रोबोटको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। यी रोबोटले देशको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिम पैदा गर्न सक्ने प्रशासनले बताएको छ। यो जोखिम स्वीकार गर्न नसकिने प्रशासनको भनाइ छ।

यो प्रतिबन्ध उन्नत रोबोटहरूमा लागु हुनेछ। यसमा ह्युमनोइड र चार खुट्टा भएका रोबोटहरू समावेश छन्। यीमध्ये धेरैजसो रोबोट चीनमा बन्छन्। चीन र अमेरिका यतिबेला रोबोटिक्स र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने होडमा छन्।

अमेरिकी संघीय सञ्चार आयोग (एफसीसी) ले पावर इन्भर्टरको आयातमा पनि रोक लगाएको छ। इन्भर्टरको प्रयोग डाटा सेन्टर र सोलार प्यानलहरूमा हुन्छ। यी उपकरणहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्र र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा जोखिम ल्याउन सक्ने एफसीसीले बताएको छ।

एफसीसीका अध्यक्ष ब्रेन्डन कारले भने, ‘एजेन्सी अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण सप्लाई चेनलाई सुरक्षित गर्नका लागि आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँदै छ।’

एफसीसीले यी रोबोट र इन्भर्टरहरूलाई आफ्नो ‘कभर्ड लिस्ट’ मा राखेको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा मानिएका वस्तु र सेवाहरूलाई यो सूचीमा राखिन्छ। अहिलेसम्म चीनको तर्फबाट यस विषयमा कुनै आधिकारिक भनाइ आएको छैन।

ह्युमनोइड रोबोट
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