+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

युरोपबाट पैसा र हतियार झार्न जेलेन्स्कीले हरेक उपाय अपनाएको छ : रूसी कूटनीतिज्ञ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते १२:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रूसी कूटनीतिज्ञ रोडियोन मिरोस्निकले युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आर्थिक सहायता जुटाउन मात्र इरानको नाम जोडिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
  • मिरोस्निकका अनुसार जेलेन्स्कीले युरोपबाट थप पैसा र हतियार प्राप्त गर्न हरेक घटनालाई पीआरका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
  • यसैबीच, इरानी व्यापारिक जहाजमा युक्रेनले आक्रमण गरेको विषयमा रूसी र इरानी विदेशमन्त्रीबीच टेलिफोन संवाद भएको छ ।

रूसी परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ रोडियोन मिरोस्निकले युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोलोडिमिर जेलेन्स्कीले युरोपबाट पैसा माग्न हरेक सम्भव उपाय अपनाएको दाबी गरेका छन् । इरानबाट युक्रेनलाई खतरा रहेको भन्ने जेलेन्स्कीको बयान पनि आर्थिक सहायता माग्ने उद्देश्यले नै आएको उनले बताए।

टास समाचार संस्थालाई दिएको अन्तर्वार्तामा मिरोस्निकले भने, ‘जेलेन्स्कीले वर्तमान स्थितिमा यो सबै पीआरका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। तर यस्तो पीआर पूर्ण रूपमा पारदर्शी र पैसा कमाउने खेल हो।’

उनले थपे, ‘जेलेन्स्की संलग्न हुने जुनसुकै कामको मुख्य उद्देश्य पैसा र समर्थन जुटाउनु नै हो।’

रूसी कूटनीतिज्ञले अगाडि भने, ‘यसबाहेक, जुनसुकै घटनालाई व्याख्या गर्दा उनको कुरा एउटै बिन्दुमा ठोकिन्छ, ‘किएभलाई अझै धेरै पैसा दिऔँ! अनि किएभलाई अझै धेरै हतियार दिऔँ!”

उनले जेलेन्स्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै थपे, ‘अहिले उनीहरू इरानीहरूले हामीमाथि आक्रमण गर्नेछन् भन्दैछन्। युरोपेली साझेदारहरू, अब तपाईंहरूले के गर्नुपर्छ? निसन्देह किएभलाई अझै धेरै पैसा दिनुपर्छ!’

यसैबीच, जुलाई २५ मा युक्रेनले क्यास्पियन सागरमा इरानी व्यापारिक जहाजमा आक्रमण गरेको इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो। उक्त आक्रमणमा परी चालक दलका एक सदस्यको मृत्यु भएको थियो।

त्यस्तै जुलाई २६ मा रूसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ र इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो । दुवै नेताले क्यास्पियन सागरमा भएको घटनाबारे छलफल गरेका थिए। रूसी विदेशमन्त्रीले मृत इरानी नाविकप्रति संवेदना व्यक्त गरे। इरानी विदेशमन्त्रीले भने, ‘किएभ सरकारको गैरजिम्मेवार कदमलाई रोक्न आवश्यक छ।’

जेलेन्स्की रूसी कूटनीतिज्ञ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित