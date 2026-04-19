सुनसरी घटनाको समाधान संवाद र सहमतिमार्फत गर्न सर्वदलीय आह्वान

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- संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सुनसरी घटनाको शान्तिपूर्ण संवाद र सहमतिबाट समाधान खोज्न सबै पक्षलाई अपिल गरेका छन्।
- दलहरूले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरी नागरिकस्तरमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन्।
- सरकारलाई घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानूनबमोजिम कारबाही गर्न तथा पीडितलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
१३ साउन, काठमाडौं । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सुनसरी घटनाको शान्तिपूर्ण रुपमा संवादबाट समाधान गर्ने अपिल गरेका छन् ।
सर्वदलीय बैठकपछि जारी वक्तव्यमा उनीहरुले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा उत्पन्न जुनसुकै जटिल असन्तुष्टि र समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण संवाद र सहमतिबाट मात्र सम्भव हुने उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई संयमता अपनाउँदै आफ्ना माग शान्तिपूर्ण रूपमा राख्न अनुरोध गरेका छन् ।
रास्वपाका सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेको आह्वानमा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले लोकतन्त्रमा उत्पन्न हुने जुनसुकै जटिल असन्तुष्टि र समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण संवादबाट हुने उल्लेख गरेका छन् ।
वक्तव्यमा पछिल्ला घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरिएको छ भने घाइते नागरिक र सुरक्षाकर्मीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ।
बैठकले नेपालको विविधताबीचको एकता, सहिष्णुता र सहअस्तित्वको परम्परा जोगाउन कुनै पनि प्रकारका उत्तेजना र अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न नहुन आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ।
आवेग र मुठभेडले समस्या समाधान नगरी थप जटिलता सिर्जना गर्ने भएकाले सबै पक्ष संयमित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
शान्ति र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा तत्काल सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरी संवादलाई तल्लो तहसम्म विस्तार गर्न तथा नागरिकस्तरमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न राजनीतिक दलका विभिन्न तहका समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
स्थानीय तहमा धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज र प्रशासनसँग समन्वय गरेर शान्ति कायम राख्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
भविष्यमा यस्ता संवेदनशील घटना दोहोरिन नदिन राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय तहले आवश्यक समन्वय, अनुगमन र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने भ्रामक सूचना, अफवाह र घृणास्पद अभिव्यक्तिले परिस्थिति थप जटिल बनाउन सक्ने उल्लेख गर्दै आम नागरिकलाई सामाजिक सञ्जाल जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्न तथा सञ्चारमाध्यमलाई तथ्यपरक र संयमित सूचना सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरिएको छ।
बैठकले नागरिकको जिउधनको सुरक्षा राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारलाई अधिकतम संयमता अपनाई परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा पीडितलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
वक्तव्यको राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको रक्षाका लागि सहभागी सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध रहेको जनाउँदै उत्पन्न समस्याको दिगो, प्रभावकारी र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सरकार र समाजलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
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