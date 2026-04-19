सीको ‘एआई साम्यवाद’ ले ‘मेड इन चाइना’ को नयाँ युग सुरु गर्दै 

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- आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकासमा अमेरिका र चीनबीच विश्वव्यापी प्राविधिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ।
- चीनले ओपन-सोर्स एआई मोडलहरू विकास गरी अमेरिकी कम्पनीहरूको वर्चस्वलाई कडा चुनौती दिइरहेको छ।
- एआई प्रविधि चीनको सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने र भविष्यको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने मुख्य आधार बनेको छ।
१३ साउन, काठमाडौं । लगभग चार वर्षभन्दा अघि विश्वव्यापी टेक प्रतिस्पर्धामा अमेरिका चीनभन्दा धेरै अगाडि थियो। सन् २०२२ को अन्त्यतिर ओपनएआईले च्याटजीपीटी सार्वजनिक गर्यो। यो एउटा नयाँ एआई मोडल थियो। त्यही समयमा वासिङ्टनले चीनतर्फको चिप निर्यातमा प्रतिबन्ध कडा बनाइरहेको थियो। त्यतिबेला चीन कमजोर देखिएको थियो।
त्यसपछि चीनले आफ्नो गति तीव्र रूपले बढायो। चीन धेरै छिटो अमेरिकाको नजिक पुगेको छ। सन् २०२५ को सुरुमा चिनियाँ टेक फर्म डीपसिकले आफ्नो ओपन-सोर्स एआई मोडल आर१ सार्वजनिक गर्यो। यसले सिलिकन भ्यालीको नजिक चिनियाँ टेक कम्पनीहरू कति छिटो पुगिरहेका छन् भनेर देखाइदियो।
यो मोडल अमेरिकी शीर्ष मोडलहरूभन्दा अझै कम शक्तिशाली थियो। तर यसले लगानीकर्ताहरूलाई चकित बनायो। यसका कारण सेयर बजारमा ठूलो गिरावट आयो। चिनियाँ कम्पनीहरूले अमेरिकी टेक दिग्गजहरूलाई पछाडि पार्ने डर उत्पन्न भयो।
अहिले पनि तिनै भयहरू पुन : मौलाईरहेका छन् । अघिल्लो महिना चीनको जेट डट एआईले जीएलएम ५.२ सार्वजनिक गर्यो। यो एआई मोडल अमेरिकी मोडल क्लाउड ओपस ४.८ को नजिक पुगेको थियो। गत हप्ता आएको मुनसटको किमी के३ ले यो अन्तरलाई अझ घटाएको छ। यसको मूल्य अमेरिकी मोडलको तुलनामा आधा मात्र छ।
‘उन्नत एआई सफ्टवेयर बनाउन अमेरिकाको अग्रता मानिसहरूले सोचेभन्दा कमजोर हुन सक्छ। चिनियाँ एआई ल्याबहरू उच्च स्तरका मोडलहरू बनाउन सक्षम छन्,’ अमेरिकन इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटका रायन फेडासियुक भन्छन्।
तर यो चीन वा अमेरिकामध्ये कसको मोडल राम्रो छ भन्ने कुरा मात्र होइन। वासिङ्टन र बेइजिङ दुवैका लागि यो सभ्यताको विषय हो। उनीहरूको भविष्यको समृद्धि यसमै अडिएको छ। विश्वलाई आफ्नो आकार दिने उनीहरूको क्षमता पनि यसैमा निर्भर छ।
‘मानिसहरूले एआईको प्रयोग कसरी गर्छन् भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। यसले मानिसहरूको जीवनलाई परिभाषित गरिरहेको छ,’ फेडासियुक भन्छन्, ‘त्यसैले कम्प्युटिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने र विश्वव्यापी एआई मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्रतिस्पर्धा अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा हो। यो मानिसहरूले जिउने, काम गर्ने र नियम पालना गर्ने अपरेटिङ सिस्टम बनाउने खेल हो।’
बाँकी विश्वका लागि यी दुई महाशक्तिबीचको प्राविधिक प्रतिस्पर्धाले गाह्रो छनोट ल्याउनेछ। ब्रिटेन र युरोप अन्योलमा पर्नेछन्। एकतर्फ उनीहरूले अमेरिकी सहयोगीसँग तनावपूर्ण सम्बन्धको सामना गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ सस्तो चिनियाँ विकल्पको आर्थिक आकर्षण र सुरक्षा जोखिम रहेको छ।
‘एआई साम्यवाद’ र अमेरिकी नियन्त्रण
अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा आकार र मूल्यमा मात्र सीमित छैन। यो एआई मोडलको मूल प्रकृतिमा पनि आधारित छ। डीपसिक आर१, जीएलएम ५.२ र किमी के३ ओपन-सोर्स मोडलहरू हुन्। पर्याप्त कम्प्युटिङ पावर भएको जोकसैले पनि यसलाई डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्छ। च्याटजीपीटी र एन्थ्रोपिकका मिथोस र क्लाउड भने प्रोप्राइटरी सिस्टमहरू हुन्। यी मोडलहरू यसका निर्माताको नियन्त्रणमा रहन्छन्।
च्याटजीपीटीका कार्यकारी डिन बलले ओपन-सोर्स मोडलहरूलाई ‘एआई साम्यवाद’ भनेका छन्। तर दुवै खुला र निजी अवधारणाका आफ्नै सबल र दुर्बल पक्षहरू छन्।
ओपन-सोर्स एआई मोडलहरू सस्ता र चलाउन सजिला हुन्छन्। त्यसैले यिनीहरूको माग धेरै बढेको छ। तर यसका निर्माताहरूले पैसा कसरी कमाउँछन् भन्ने स्पष्ट छैन।
प्रयोगकर्ताहरूका लागि कम लागत एकमात्र फाइदा होइन। विशेष गरी पश्चिमी देशका प्रयोगकर्ताहरूका लागि यो धेरै उपयोगी छ। किमी जस्तो मोडल आफ्नै सर्भरमा डाउनलोड गरेपछि यो चिनियाँ नियन्त्रणबाट पूर्ण रूपमा अलग हुन्छ।
‘हामी कुनै पनि चिनियाँ कम्पनीलाई डाटा दिइरहेका छैनौँ। उनीहरूसँग कुनै डाटाको पहुँच छैन … यो त्यसरी काम गर्दैन,’ एयरबीएनबीका प्रमुख कार्यकारी ब्रायन चेस्कीले अलिबाबाको मोडल केवेन रोजेको भन्दै आलोचना भएपछि हालै भनेका छन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ओपन-सोर्सलाई विश्वमञ्चमा नयाँ मित्र बनाउने माध्यमको रूपमा हेरेका छन्। गत हप्ता उनले ‘वर्ल्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स को – अपरेसन अर्गनाइजेशन’ को सुरुवात गरे। यसको मुख्यालय साङ्घाईमा रहनेछ। तीस वटा देशहरू यसमा आबद्ध भइसकेका छन्।
अमेरिकाका बन्द मोडलहरूलाई नियमन र अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ। तर त्यस्तो नियन्त्रणले प्रयोगकर्ताका लागि जोखिम पनि सिर्जना गर्छ। अघिल्लो महिना डोनाल्ड ट्रम्पले एन्थ्रोपिकलाई आफ्ना शक्तिशाली मोडलहरू विदेशमा उपलब्ध गराउन अचानक रोक लगाए। त्यसपछि विश्वले यो जोखिम महसुस गर्यो।
चीन भने धेरै वर्षदेखि यस्तै अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ। वासिङ्टनले चीनलाई ताइवानी चिप्सको उपलब्धतामा अवरोध खडा गरेको छ । उसले डच कम्पनी एएसएमएलले बनाउने मेसिनहरू प्राप्त गर्न पनि रोकेको छ।
वासिङ्टनले यी मुख्य बिन्दुहरूलाई पूरै नियन्त्रण गर्दैन। उसले आफ्नो प्रभाव जमाउन दबाबको नीति अपनाउँछ। तर यसले बेइजिङलाई आफ्नै बलमा काम गर्न बाध्य पारेको छ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी एआईको नयाँ क्षेत्रमा मात्र अगाडि बढ्न खोजिरहेको छैन। डीपसिक, मुनसट र अलिबाबा जस्ता कम्पनीहरू यसमा लागिरहेका छन्। यो पार्टी आफ्ना सबै उद्योग र व्यवसायहरूमा एआई समावेश गर्न चाहन्छ। यसले विश्वव्यापी सप्लाई चेनमा पनि नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छ। चीन यो काम पूर्ण रूपमा आफैँ गर्न चाहन्छ।
चीनको नयाँ आर्थिक पुनरुत्थान
एआईमा आत्मनिर्भरता सुरक्षाको विषय मात्र होइन। चीनको सुस्त अर्थतन्त्रलाई नयाँ गतिको तत्काल आवश्यकता छ। उद्योगहरूलाई दिइने सरकारी अनुदान धान्न गाह्रो हुँदै गएको छ। सचेत चिनियाँ उपभोक्ताहरूले पर्याप्त खर्च गरिरहेका छैनन्। देशका परम्परागत निर्यातहरूले व्यापारिक अवरोधको सामना गरिरहेका छन्।
‘चीनले नयाँ आर्थिक वृद्धिका लागि यो नयाँ प्रविधिमा बाजी लगाइरहेको छ,’ परामर्शदाता संस्था रोडियम ग्रुपका सिएल क्युई भन्छन्।
तथापि यो काम निकै कठिन छ। प्राइभेट-इक्विटी लगानीकर्ता विन्स्टन मोकले साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा लेखेका छन्, ‘चीनको चुनौती अमेरिकालाई मात्र जित्नु होइन। उसले पूरै पश्चिमी विश्वको संयुक्त प्राविधिक क्षमताको बराबरी गर्नुपर्छ।’
औद्योगिक विकासका लागि बेइजिङको परम्परागत मोडल सीधा थियो। उसले पश्चिमी विचार वा प्रविधिको नक्कल गर्थ्यो। त्यसपछि लक्ष्य निर्धारण गरेर पैसा लगानी गर्थ्यो।
यसले चीनको सबैभन्दा ठूलो समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ। चीन कम्प्युटिङ क्षमता र चिप उत्पादनमा अमेरिकाभन्दा धेरै पछाडि छ। यसले मुनसट जस्ता एआई फर्महरूलाई माग अनुसार काम गर्न बाधा पुर्याएको छ।
आउँदो तीनदेखि चार वर्षमा यस क्षेत्रमा दुई खर्ब चिनियाँ युआन लगानी हुनेछ। यो राज्यद्वारा निर्देशित लगानी हुनेछ। बेइजिङसँग एआई विस्तारका लागि धेरै योजनाहरू छन्। उसले उत्पादनदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रसम्म एआई प्रयोग बढाउन चाहन्छ।
यो रणनीतिले काम गर्न थालिसकेको छ। चीनमा एआईको व्यावसायिक र उपभोक्ता प्रयोग गत वर्ष धेरै बढेको छ। जुन महिनामा सेमिकन्डक्टरको निर्यात गत वर्षको तुलनामा दोब्बर भएको छ।
पछिल्लो तीन महिनाको त्रैमासिक आर्थिक वृद्धिमा आधाभन्दा बढी योगदान इलेक्ट्रोनिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ, टेक र दूरसञ्चारको रहेको छ।
‘चीनको आर्थिक वृद्धिको नयाँ इन्जिनको रूपमा एआईको उदय भएको छ। यो वर्ष र २०२७ सम्म आर्थिक स्थायित्वको मुख्य स्रोत बन्न सक्छ,’ क्यापिटल इकनमिक्सका जुलियन इभान्स-प्रिचार्ड भन्छन्।
तर उनले चेतावनी पनि दिएका छन्, ‘यदि विश्वव्यापी एआई क्यापेक्स बूम असफल भयो भने यसले देशलाई जोखिममा पार्नेछ।’
एआईको विकास जारी रहे पनि सीले ट्रम्पको भन्दा फरक चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। एआईको दौड जित्न नवप्रवर्तन र नाफामा आधारित उद्यमशीलता चाहिन्छ। तर चीन जस्तो अधिकारवादी शासन प्रणालीमा स्वतन्त्र विचारलाई सहजै फस्टाउन दिन गाह्रो हुन्छ।
बेइजिङले आफ्ना नीतिहरूको आलोचना गर्ने टेक उद्योगीहरूलाई कारबाही गरिसकेको छ। विदेशमा विस्तार हुने योजना बनाएका व्यापारीहरूलाई पनि रोकेको छ। यसै हप्ता अधिकारीहरूले टेक कार्यकारीहरूलाई नयाँ सम्भावित नियमहरूबारे जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले विदेशीहरूलाई अग्रणी एआई मोडलहरूमा पहुँच रोक्ने विचार गरिरहेका छन्।
बेइजिङको सहयोगले डीपसिक वा मुनसट जस्ता कम्पनीहरूलाई फाइदा हुन सक्छ। पैसा कमाउन नसकिरहेको बेला पनि उनीहरू सञ्चालनमा रहन सक्छन्।
तर अधिकारीहरूले मन परेका कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकता दिने खतरा पनि छ। कार्नेगी एन्डोमेन्ट फर
इन्टरनेसनल पिसका म्याट सियान भन्छन्, ‘कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा ठूलो रणनीतिक निर्णय लिन सक्छ। उनीहरूले सबैका लागि पर्याप्त कम्प्युट नभएको भन्न सक्छन्। उनीहरू पहिला आर्टिफिसियल जेनेरल इन्टेलिजेन्समा पुग्न चाहन्छन्। त्यसैले उनीहरू आफ्ना कम्प्युटिङ स्रोत र कम्पनीहरूलाई एकीकृत गर्न सक्छन्। उनीहरू एआईमा एउटा राष्ट्रिय म्यानह्याटन प्रोजेक्ट चलाउन सक्छन्।’
बेइजिङ त्यो बाटोमा जानेमा सियानलाई शङ्का छ। तर एउटा कुरा निश्चित छ। चिनियाँ सरकारले आवश्यक सबै कदम चाल्नेछ। चीनको आर्थिक भविष्य र महाशक्तिको स्थिति यसैमा अडिएको छ।
(दे टेलिग्राफको सहयोगमा)
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