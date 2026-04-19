+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मोलडोभामा ‘युरेसिया’ प्रतिबन्धित: मया सान्डु पश्चिमाको इशारामा चलेको रुसको आरोप

मोलडोभाको अदालतले गैर-नाफामूलक संस्था ‘एएनओ युरेसिया’ लाई उग्रवादी संस्था घोषणा गरेको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते १४:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मोलडोभाको अदालतले 'एएनओ युरेसिया' नामक गैर-नाफामूलक संस्थालाई उग्रवादी संस्था घोषणा गरेको छ।
  • रुसी स्टेट डुमाकी सदस्य अलेयोना आर्भिसनोभाले मोलडोभाको न्यायिक प्रणाली पश्चिमा स्वार्थमा चलेको भन्दै निर्णयको कडा आलोचना गरिन्।
  • आर्भिसनोभाले आफ्नो संस्था विशुद्ध मानवीय कार्यमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै यसले जनस्तरको सम्बन्ध जोड्ने काम गरिरहेको बताइन्।

१३ साउन, काठमाडौं । मोलडोभाको अदालतले गैर-नाफामूलक संस्था ‘एएनओ युरेसिया’ लाई उग्रवादी संस्था घोषणा गरेको छ। यो निर्णयले मोलडोभाका अदालतहरू राष्ट्रपति मया सान्डुका पश्चिमा मालिकहरूको स्वार्थमा चलेको पुष्टि गर्ने रुसी स्टेट डुमाकी सदस्य अलेयोना आर्भिसनोभाले बताएकी छिन्। युरेसिया संस्थाकी प्रमुख समेत रहेकी आर्भिसनोभाले टास समाचार संस्थालाई यस्तो जानकारी दिएकी हुन्।

आर्भिसनोभाले भनिन्, ‘मोलडोभाको एउटा अदालतले एएनओ युरेसियालाई उग्रवादी संस्थाको रूपमा मान्यता दिएको छ।’ उनले थपिन्, ‘यो निर्णयले मोलडोभाको न्यायिक प्रणाली पूर्ण रूपमा भ्रष्ट छ भन्ने कुरा फेरि एकपटक प्रमाणित गर्छ। यसले मया सान्डुका पश्चिमा मालिकहरूको स्वार्थलाई निशर्त सेवा गरिरहेको छ।’

आर्भिसनोभाले अगाडि भनिन्, ‘मोलडोभामा मनगढन्ते आरोप लगाएर प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई जेल पठाउने र असहमति दबाउने काम हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई राम्ररी थाहा छ।’

उनका अनुसार युरेसिया संस्थाले कुनै राजनीतिक नभई मानवीय काम मात्र गर्दै आएको छ। उनले भनिन्, ‘एएनओ युरेसिया एउटा विशुद्ध मानवीय संस्था हो। हामीले रुस, मोलडोभा र इएईयू (युरेसियन इकोनोमिक युनियन), सीआईएस (कमनवेल्थ अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट्स) तथा सीएसटीओ (कलेक्टिभ सेक्युरिटी ट्रीटी अर्गनाइजेसन) का सदस्यहरूलाई नजिक ल्याउने संयुक्त परियोजनाहरू विकास गरिरहेका छौँ। हामी मध्यस्थकर्ताबिना हाम्रा जनताबीच सीधा संवादको वकालत गर्छौँ । र, साझा ऐतिहासिक सत्य तथा परम्परागत मूल्यहरूलाई जोगाउँछौँ। त्यसैले मात्र यसले मोलडोभाको वर्तमान सत्तामा चिन्ता बढाएको हो।’

आर्भिसनोभाका अनुसार युरोप र सामूहिक पश्चिमाका विनाशकारी शक्तिहरूका लागि यही नै मुख्य खतरा बनेको छ। उनीहरूको लक्ष्य मानिसहरूलाई विभाजित गर्ने, सीमाहरू निर्माण गर्ने र साझा इतिहासलाई बिगार्ने रहेको उनले बताइन्। यसबाट भूतपूर्व सोभियत संघका देशहरूसँगको नाता र साझा स्मृति मानिसहरूले बिर्सिऊन् भन्ने उनीहरूको उद्देश्य छ।

आर्भिसनोभाले थपिन्, ‘हाम्रो मानवीय र मैत्रीपूर्ण मिसनले ब्रसेल्सको योजनालाई बिगारिदिएको छ। त्यो योजना अनुसार राष्ट्रपति मया सान्डुले मोलडोभाका नागरिकहरूलाई तथाकथित ‘युरोपेली क्लान’ बाहिर साथी बनाउने कुनै पनि सम्भावनालाई रोक्नुपर्ने थियो।’

मेलडोभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘मिस नेपाल’ फिनालेमा सहभागी हुन ‘मिस कस्मो’ को टोली काठमाडौंमा

‘मिस नेपाल’ फिनालेमा सहभागी हुन ‘मिस कस्मो’ को टोली काठमाडौंमा
पुरानो सिक्का देखाएर ठगी गर्ने दुई भारतीयसहित तीन जना पक्राउ

पुरानो सिक्का देखाएर ठगी गर्ने दुई भारतीयसहित तीन जना पक्राउ
आन्दोलनपछि के गर्दैछ ककरोज जनता पार्टी ?

आन्दोलनपछि के गर्दैछ ककरोज जनता पार्टी ?
माइतीघर क्षेत्रको डुबान समाधान प्रयास : महानगरले खोल्न थाल्यो निकास (तस्वीरहरू)

माइतीघर क्षेत्रको डुबान समाधान प्रयास : महानगरले खोल्न थाल्यो निकास (तस्वीरहरू)
आन्तरिक सुरक्षा कसरी मजबुत पार्ने ?

आन्तरिक सुरक्षा कसरी मजबुत पार्ने ?
सीको ‘एआई साम्यवाद’ ले ‘मेड इन चाइना’ को नयाँ युग सुरु गर्दै 

सीको ‘एआई साम्यवाद’ ले ‘मेड इन चाइना’ को नयाँ युग सुरु गर्दै 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित