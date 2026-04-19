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- मोलडोभाको अदालतले 'एएनओ युरेसिया' नामक गैर-नाफामूलक संस्थालाई उग्रवादी संस्था घोषणा गरेको छ।
- रुसी स्टेट डुमाकी सदस्य अलेयोना आर्भिसनोभाले मोलडोभाको न्यायिक प्रणाली पश्चिमा स्वार्थमा चलेको भन्दै निर्णयको कडा आलोचना गरिन्।
- आर्भिसनोभाले आफ्नो संस्था विशुद्ध मानवीय कार्यमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै यसले जनस्तरको सम्बन्ध जोड्ने काम गरिरहेको बताइन्।
१३ साउन, काठमाडौं । मोलडोभाको अदालतले गैर-नाफामूलक संस्था ‘एएनओ युरेसिया’ लाई उग्रवादी संस्था घोषणा गरेको छ। यो निर्णयले मोलडोभाका अदालतहरू राष्ट्रपति मया सान्डुका पश्चिमा मालिकहरूको स्वार्थमा चलेको पुष्टि गर्ने रुसी स्टेट डुमाकी सदस्य अलेयोना आर्भिसनोभाले बताएकी छिन्। युरेसिया संस्थाकी प्रमुख समेत रहेकी आर्भिसनोभाले टास समाचार संस्थालाई यस्तो जानकारी दिएकी हुन्।
आर्भिसनोभाले भनिन्, ‘मोलडोभाको एउटा अदालतले एएनओ युरेसियालाई उग्रवादी संस्थाको रूपमा मान्यता दिएको छ।’ उनले थपिन्, ‘यो निर्णयले मोलडोभाको न्यायिक प्रणाली पूर्ण रूपमा भ्रष्ट छ भन्ने कुरा फेरि एकपटक प्रमाणित गर्छ। यसले मया सान्डुका पश्चिमा मालिकहरूको स्वार्थलाई निशर्त सेवा गरिरहेको छ।’
आर्भिसनोभाले अगाडि भनिन्, ‘मोलडोभामा मनगढन्ते आरोप लगाएर प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई जेल पठाउने र असहमति दबाउने काम हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई राम्ररी थाहा छ।’
उनका अनुसार युरेसिया संस्थाले कुनै राजनीतिक नभई मानवीय काम मात्र गर्दै आएको छ। उनले भनिन्, ‘एएनओ युरेसिया एउटा विशुद्ध मानवीय संस्था हो। हामीले रुस, मोलडोभा र इएईयू (युरेसियन इकोनोमिक युनियन), सीआईएस (कमनवेल्थ अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट्स) तथा सीएसटीओ (कलेक्टिभ सेक्युरिटी ट्रीटी अर्गनाइजेसन) का सदस्यहरूलाई नजिक ल्याउने संयुक्त परियोजनाहरू विकास गरिरहेका छौँ। हामी मध्यस्थकर्ताबिना हाम्रा जनताबीच सीधा संवादको वकालत गर्छौँ । र, साझा ऐतिहासिक सत्य तथा परम्परागत मूल्यहरूलाई जोगाउँछौँ। त्यसैले मात्र यसले मोलडोभाको वर्तमान सत्तामा चिन्ता बढाएको हो।’
आर्भिसनोभाका अनुसार युरोप र सामूहिक पश्चिमाका विनाशकारी शक्तिहरूका लागि यही नै मुख्य खतरा बनेको छ। उनीहरूको लक्ष्य मानिसहरूलाई विभाजित गर्ने, सीमाहरू निर्माण गर्ने र साझा इतिहासलाई बिगार्ने रहेको उनले बताइन्। यसबाट भूतपूर्व सोभियत संघका देशहरूसँगको नाता र साझा स्मृति मानिसहरूले बिर्सिऊन् भन्ने उनीहरूको उद्देश्य छ।
आर्भिसनोभाले थपिन्, ‘हाम्रो मानवीय र मैत्रीपूर्ण मिसनले ब्रसेल्सको योजनालाई बिगारिदिएको छ। त्यो योजना अनुसार राष्ट्रपति मया सान्डुले मोलडोभाका नागरिकहरूलाई तथाकथित ‘युरोपेली क्लान’ बाहिर साथी बनाउने कुनै पनि सम्भावनालाई रोक्नुपर्ने थियो।’
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