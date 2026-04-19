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‘मिस नेपाल’ फिनालेमा सहभागी हुन ‘मिस कस्मो’ को टोली काठमाडौंमा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते १४:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मिस कस्मो २०२५ योलिना लिन्डक्विस्टसहितको टोली मिस नेपालको ग्रान्ड फिनालेमा सहभागी हुन काठमाडौं आइपुगेको छ ।
  • मिस कस्मोकी विजेता योलिनाले मिस नेपालको फिनालेमा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
  • अतिथि टोलीले नेपालमा रहँदा विभिन्न ऐतिहासिक सम्पदाको भ्रमण गर्नुका साथै सगरमाथाको पर्वतीय उडानसमेत भर्नेछन् ।

काठमाडौं । ‘मिस नेपाल’ को ग्रान्ड फिनाले कार्यक्रममा सहभागी हुन ‘मिस कस्मो २०२५’ योलिना लिन्डक्विस्टसहितको टोली काठमाडौं आइपुगेको छ ।

टोलीमा मिस कस्मोका सीइओ ट्रान भिएट बाओ होआङ र मिस कस्मो उपविजेता चेल्सी फर्नान्डेज पनि छन् । उनीहरूलाई मिस नेपाल आयोजक संस्था द हिडन ट्रेजरका निर्देशक प्रमोद कंशाकार र मिस कस्मो नेपाल दीपशिखा नेपालले स्वागत गरे ।

तीमध्ये मिस कस्मो योलिना मिस नेपालको फिनालेमा जजको रुपमा सहभागी हुनेछिन् । यो टोलीले भक्तपुर, पाटन र स्वयम्भुजस्ता सम्पदा घुमघाम गर्नेछन् भने सगरमाथाको पर्वतीय उडान पनि भर्ने कार्यक्रम छ ।

३ तारिखमा उनी फर्किने जनाइएको छ । यसवर्षको मिस नेपालको फिनाले तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

मिस नेपाल
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