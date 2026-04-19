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नगरकोटमा ‘मिस नेपाल’ का २४ सुन्दरीको स्विमिङ सुट प्रतिस्पर्धा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २१ गते १६:३७

काठमाडौं । ‘मिस नेपाल २०२६’ मा अहिले धमाधम सहविधाको प्रतिस्पर्धा भैरहेको छ । स्पोर्ट्स र ट्यालेन्ट राउन्डपछि स्विमिङ सुट राउन्डमा सुन्दरीले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् ।

शनिबार नगरकोटको भंगेरी दरबार रिसोर्टमा स्विमिङ सुट प्रतिस्पर्धा आयोजना भयो । आयोजक संस्था द हिडन ट्रेजरका निर्देशक प्रमोद कंशाकारका अनुसार यी सहविधाका विजेताको घोषणा एकैचोटी फिनालेमा गरिनेछ ।

जना फाइनलिस्ट घोषणा भैसकेका छन् र उनीहरूले उपाधिका लागि अहिले व्यक्तित्व विकासका अभ्यासदेखि प्रि-कम्पिटिसन चरणमा भाग लिइरहेका छन् ।

यसवर्ष मिस नेपालको प्रमुख नारा ‘टप अफ द वर्ल्ड’ रहेको छ । १ अगस्टमा फिनाले आयोजना गरिएको छ ।

मिस नेपाल
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