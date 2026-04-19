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माइतीघर क्षेत्रको डुबान समाधान प्रयास : महानगरले खोल्न थाल्यो निकास (तस्वीरहरू)

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिकार्य शाखा प्रमुख रामबहादुर केसी संयोजकत्वको अध्ययन समितिले पानी बहाव क्षेत्रमा पर्ने साँघुरा ढल र अवरोध हटाउन सुझाव दिएको थियो ।

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आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ साउन १३ गते १४:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं महानगरपालिकाले माइतीघर क्षेत्रको डुबान समस्या समाधान गर्न बुधबारदेखि पानीको निकास अवरुद्ध गर्ने संरचनाहरू हटाउन सुरु गरेको छ।
  • महानगरपालिकाले सैन्य परिवहन गण, थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पस र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय नजिकका क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरी अवरोध हटाएको छ।
  • राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्ययन समितिले दिएको सुझावका आधारमा महानगरले पानीको बहाव क्षेत्र खुलाउने काम थालेको हो।

१३ साउन, काठमाडौं । काठमाडौंको माइतीघर क्षेत्रमा भएको डुबानको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरपालिकाले बुधबारबाट काम थालेको छ ।

महानगरपालिकाले नेपाली सेनाको सैन्य परिवहन गण, थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पस, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय नजिकका क्षेत्रमा भएका अवरोध हटाउन डोजर प्रयोग गरेको हो ।

यसअघि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिकार्य शाखा प्रमुख रामबहादुर केसी संयोजकत्वको अध्ययन समितिले पानी बहाव क्षेत्रमा पर्ने साँघुरा ढल र अवरोध हटाउन सुझाव दिएको थियो ।

बर्खाको बेलामा पानी जमेपछि माइतीघर आसपासका क्षेत्रमा पानी जम्ने गरेको छ । केही हप्ताअघि अविरल परेको वर्षाका क्रममा पनि सो क्षेत्र डुबानमा परेको थियो ।

त्यसपछि महानगरले निकास खुलाउनेगरी काम थालेको हो ।

डुबान माइतीघर क्षेत्र
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

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