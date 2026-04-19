मन्त्री सिता बादी र युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाबीच भेटवार्ता

१३ साउन, काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाबीच बुधबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।
मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपालका महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, बाल संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, बालविवाह अन्त्य, लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन तथा समुदायमा आधारित सेवा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयस्रोतले बताएको छ ।
यस्तै, नेपाल सरकार र युनिसेफबीचको सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा पनि विचार आदान–प्रदान भएको थियो ।
भेटमा मन्त्री सिता बादीले महिला, बालबालिका तथा जोखिममा रहेका समुदायको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको जोड रहेको बताइन् ।
यस्तै, बालविवाह अन्त्य, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण तथा सामाजिक सुरक्षाको पहुँच विस्तारका क्षेत्र क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा रहेकाले त्यसमा युनिसेफ जस्ता विकास साझेदारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री बादीले बताइन् । ्
युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि अकुङ्गाले बाल अधिकार, शिक्षा, पोषण, सामाजिक सुरक्षा तथा सुरक्षित बाल्यकाल सुनिश्चित गर्ने विषयका कार्यक्रममा अझ सुदृढ बनाउँदै आवश्यक प्राविधिक तथा कार्यक्रमगत सहयोग निरन्तर रहने बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4