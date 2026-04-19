उद्योगमन्त्री यादव र एफएओ प्रतिनिधिबीच भेट, नेपाली रैथाने वस्तु ब्रान्डिङमा छलफल

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- उद्योगमन्त्री गौरिकुमारी यादव र एफएओ प्रतिनिधि केन सिमिजुबीच नेपालका रैथाने वस्तुको ब्रान्डिङ तथा भौगोलिक संकेत (जीआई) प्रणाली लागु गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
- एफएओ प्रतिनिधि सिमिजुले नेपाली वस्तुको जीआई दर्ता नहुँदा विदेशीले ब्रान्ड कब्जा गरेको भन्दै नेपाललाई तत्काल कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे ।
- मन्त्री यादवले रैथाने उत्पादनको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्रालयले विधेयक तयार पार्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिइन् ।
७ साउन, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरिकुमारी यादव र खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का नेपाल प्रतिनिधि केन सिमिजुबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।
भेटमा नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने मौलिक तथा रैथाने वस्तु ब्रान्डिङ गर्ने र तिनलाई स्थायित्व दिने विषयमा विस्तृत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस अवसरमा भौगोलिक संकेत (जियोग्राफिकल इन्डिकेसन– जीआई) को अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र यसको महत्त्वबारे प्रकाश पारिएको थियो ।
एफएओ प्रतिनिधि सिमिजुले अधिकांश देश र एसियाका लगभग सबै राष्ट्रमा जीआई प्रणाली लागु भइसके पनि नेपालमा अझै प्रयोगमा आउन नसकेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाली रैथाने वस्तुहरूको जीआई दर्ता नहुँदा यहाँका बहुमूल्य ब्रान्ड अन्य देशले दर्ता गरिरहेको र त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपालले खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई रोक्न तत्काल कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिए ।
जवाफमा मन्त्री यादवले नेपालको रैथाने उत्पादन संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको र यस विषयमा पहल सुरु गरिसकेको जानकारी दिइन् ।
उनले यस विषयलाई गम्भीरता साथ लिँदै कानुन मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी चाँडै विधेयक तयार पारेर अगाडि बढ्ने बताइन् ।
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