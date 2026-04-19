पर्साका एसपी पाठक फेरिए, काठमाडौंबाट पठाइयो पवन भट्टराई

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- जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख एसपी सुदीप पाठकलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा सरुवा गरिएको छ।
- पर्साको नयाँ प्रहरी प्रमुखमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
- नारायणी अस्पतालका चिकित्सकमाथि भएको दुर्व्यवहारको घटनापछि चिकित्सकहरूको मागबमोजिम सरकारले एसपी पाठकको सरुवा गरेको हो।
१३ साउन, काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख तथा एसपी सुदीप पाठक काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी सरुवा गरिएको छ ।
पर्साका एसपीमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा कार्यरत एसपी पवनकुमार भट्टराईलाई पठाइएको छ । चिकित्सकहरूले एसपी, सीडीओ सरुवा गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन नै गरेका थिए ।
वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहारको घटनाको छलफलमा बसेका चिकित्सकको वार्ता टोलीलाई एसपी पाठकको सरुवा हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाको प्रमुख रहेका एसपी भट्टराईलाई जेनजी आन्दोलनपछि काठमाडौं ल्याइएको थियो । अपरेसन तथा फिल्ड कमान्डमा निकै पोख्त मानिने भट्टराईलाई जेनजी आन्दोलनपछि काठमाडौंको सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै सरुवा गरिएको थियो ।
एसपी भट्टराईको ठाउँमा भने दानबहादुर थापाको सरुवा गरिएको छ । उनी सीआईबीमा कार्यरत थिए ।
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