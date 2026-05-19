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बाँकेका एसपी अंगुर जिसी लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता घोषित

प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी–२०८३ को अवसरमा एसपी जिसी वर्षकै उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता घोषित भएका हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १६ गते १९:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक अंगुर जिसी लुम्बिनी प्रदेशको वर्षकै उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता घोषित भएका छन्।
  • प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी-२०८३ मा उनलाई पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको छ।
  • जिसीले जिल्लामा अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षामा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेकाले सो सम्मान प्रदान गरिएको हो।

१६ असार, काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अंगुर जिसी उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता घोषित भएका छन् ।

प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी–२०८३ को अवसरमा एसपी जिसी वर्षकै उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता घोषित भएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले यसवर्षदेखि गरेको बेस्ट इन्भेस्टिकेसन सोकेसमा जिल्लाहरूले आफ्नो उत्कृष्ट अनुसन्धान प्रस्तुत गरेका थिए ।

ती मध्ये बाँकेका एसपी जिसी सर्वोत्कृष्ट घोषित भएका हुन् । उनलाई पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको छ ।

जिसीले बाँकेको कमाण्ड सम्हालेपछि अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा जस्ता कामहरूमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेको बताइएको छ ।

अंगुर जिसी एसपी
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