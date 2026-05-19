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मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष भन्छन्- जनप्रतिनिधिले नै घरभित्र खान नपाएका घटना छन्

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले समाजमा विद्यमान कुसंस्कारले मानवअधिकारको संरक्षणमा समस्या भएको बताएका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १६ गते १८:३५

१६ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले समाजमा विद्यमान कुसंस्कारले मानवअधिकारको संरक्षणमा समस्या भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको ‘मानवअधिकार शोध–संवाहक’ पूर्वीय चिन्तन र मानवअधिकार विशेषाङ्कको समीक्षा गर्दै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अझै पनि समाजमा कुसंस्कार छ, जनप्रतिनिधिले नै घरभित्र बसेर खान नपाएको अवस्थाका घटनाहरू आइरहेका छन्’, आयोगका अध्यक्ष मगरले भने,‘यस्ता कुसंस्कारलाई समाजबाट हटाउनुपर्छ ।’

उनले जातीय विभेद धेरै हटेर गइरहेको पनि बताए । ‘अहिले धोती फेरर खाना खाने, सुनपानी छर्किने कुरा पनि छाडिसक्याैं, समाज परिर्वतन हुँदै गएको छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न खोज्ने, अनुसन्धानकर्ता, भावी दिनमा पनि कानुनको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिका लागि पुस्तकले सहयोग गर्ने बताए ।

पूर्वीय चिन्तन र मानव अधिकार विशेषाङ्कमा ११ वटा लेख रहेका छन् । –रासस

कुसंस्कार मानवअधिकार
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