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१२ दिन लगाएर देशभर सक्रिय मनसुन

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार करिब १२ दिन लगाएर मनसुन देशैभर सक्रिय भएको हो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १६ गते १९:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • यस वर्षको मनसुन प्रणाली आजदेखि नेपालको सबै भू-भागमा सक्रिय भएको छ ।
  • जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार करिब १२ दिन लगाएर मनसुन देशैभर फैलिएको हो ।
  • मनसुन सरदर मितिभन्दा छ दिन ढिलो गरी नेपाल प्रवेश गरेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

१६ असार, काठमाडौं । यस वर्षको मनसुन प्रणाली आजदेखि देशैभर सक्रिय भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार करिब १२ दिन लगाएर मनसुन देशैभर सक्रिय भएको हो ।

यस वर्षको मनसुन प्रणाली असार ५ गते नेपालको पूर्वीभागबाट प्रवेश गरी कोशी प्रदेशको केही भागसम्म विस्तार भएको थियो । असार ८ गतेदेखि कोशीको बाँकी सबै भाग, मधेश, बागमती, गण्डकी प्रदेशका केही भाग र लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी भागका केही स्थानमा विस्तार भएको थियो ।

नेपालमा साधारणतया जुन १३ तारिखमा देशको पूर्वी भू-भागबाट प्रवेश गरेको मनसुन एक हप्तामा देशभर सक्रिय हुने गर्दछ ।
यसवर्ष मनसुन सरदर मितिभन्दा ६ दिन ढिलो गरी नेपाल प्रवेश गरेको थियो ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसमको सूचनाको जानकारी लिई सतर्कता अपनाउन पनि सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

मौसम
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