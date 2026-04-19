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मोरङमा १ हजार ३३ किलो गाँजा बरामद

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १५ गते १८:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–१० बाट प्रहरीले शुक्रबार १ हजार ३३ किलो गाँजा बरामद गरेको छ ।
  • उर्लाबारीबाट आमबारीतर्फ जाँदै गरेको मिनी ट्रकबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले उक्त परिमाणको गाँजा नियन्त्रणमा लिएको हो ।
  • प्रहरीले ट्रक चालक धनकुटाका २८ वर्षीय उमेश तामाङलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

१५ साउन, विराटनगर । मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–१० सोमबारेबाट शुक्रबार दिउँसो १ हजार ३३ किलो गाँजा बरामद भएको छ ।

उर्लाबारीबाट आमबारीतर्फ जाँदै गरेको को १ ख ४३७३ नम्बरको मिनी ट्रकबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले गाँजा नियन्त्रणमा लिएको हो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय सिजुवा र सशस्त्र प्रहरी बल चुनीबारीको टोलीले दिउँसो साढे २ बजेतिर उक्त परिमाणको गाँजा बरामद गरेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीले चालक धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका–९ का अन्दाजी २८ वर्षीय उमेश तामाङलाई पक्राउ गरेको छ ।

गाँजा बरामद
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