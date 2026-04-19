+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिरहा घटनामा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई भेट्न पुगे सांसद यादव, छानबिनका लागि आवाज उठाउने प्रतिबद्धता

0Comments
Shares
सुरेश राय सुरेश राय
२०८३ साउन १५ गते १८:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपा सांसद पुरुषोत्तम यादवले सिरहाको गोलबजारमा भएको झडपमा ज्यान गुमाएका गणेश यादवको परिवारसँग भेट गरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुने आश्वासन दिनुभएको छ ।
  • सांसद यादवले घटनामा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर छिटो रिहा गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
  • उनले स्थानीयबासीलाई शान्तिपूर्ण रहन र जिल्लाको सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल गर्दै संसद्मा समेत यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताउनुभएको छ ।

१५ साउन, सिरहा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का समानुपातिक सांसद पुरुषोत्तम यादव गोलबजारमा भएको घटनापछि शुक्रबार सिरहा पुगेका छन् ।

उनले स्थानीयसँग भेटघाट गर्दै घटनाबारे जानकारी लिए भने प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका गणेश यादवको परिवारसँग भेट पनि गरेका छन् ।

सिरहामा बिहीबार भएको प्रदर्शनका क्रममा औरही गाउँपालिका–२ तुलसियाहीका १५ वर्षीय गणेश यादवको निधन भएको थियो ।

उक्त घटनामा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आफूले संसद् र सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्  ।

साथै, पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन पनि उनले दिएका छन् ।

उनले नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिहरूको रिहाइको माग पनि गरेका छन् ।

उनले प्रशासनसँग पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको विषयमा कानुनी प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन आग्रह पनि गरेका थिए ।

आक्रोशित स्थानीयलाई शान्त रहन र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न उनले अपिल गरेका छन् ।

सिरहा घटना
लेखक
सुरेश राय

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न
न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित