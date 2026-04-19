बौद्धका डीएसपी रोक्कालाई परिसर तानियो

१५ साउन, काठमाडौं । प्रहरी वृत्त बौद्धका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सन्तोष रोक्कायालाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं तानिएको छ ।
डीएसपी रोकायसँग केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएकाले परिसर तानिएको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एआईजी सुशिलसिंह राठौरले बताए ।
उनले के कुरा बुझ्नुपर्ने भएको भन्ने खुलाएनन् ।
अहिले उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा राखिएको छ भने बौद्धमा नयाँ डीएसपी पठाउने तयारी गरिएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार, उनीमाथि आर्थिकसम्बन्धी विवाद देखिएको आरोप लागेको छ ।
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