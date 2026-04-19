यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

१६ साउन, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ७०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ३०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो ५१, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो ५१, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ३७, आलु सेतो प्रतिकिलो ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ५७ रहेको छ ।
यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ११०, रातो मूला प्रतिकिलो ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ७० कायम भएको छ ।
समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो ८०, मकै बोडी प्रतिकिलो ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो १२०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो १२०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १५०, टाटे सिमी प्रतिकिलो १२०, भटमास कोसा प्रतिकिलो १००, तीते करेला प्रतिकिलो ७०, लौका प्रतिकिलो ७०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ रहेको छ ।
परवर (तराई) प्रतिकिलो ७०, चिचिण्डो प्रतिकिलो ३०, घिरौँला प्रतिकिलो ६०, झिगुनी प्रतिकिलो ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ८०, भिन्डी प्रतिकिलो ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो १२० र पिँडालु प्रतिकिलो १०० र स्कुस प्रतिकिलो ७० कायम भएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो २००, पालुङ्गो प्रतिकिलो ३००, तोरीको साग प्रतिकिलो १५०, प्याज (हरियो) २००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो १,००० निर्धारण भएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो ५००, निगुरो प्रतिकेजी १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो १२०, चुकन्दर प्रतिकेजी ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो ४०, सजिवन प्रतिकिलो ३००, जिरीको साग प्रतिकिलो २००, सेलरी प्रतिकिलो २००, पार्सले प्रतिकिलो ५००, सौफको साग प्रतिकिलो २००, पुदिना प्रतिकिलो ५००, गान्टेमूला प्रतिकिलो २००, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १६०, तोफु प्रतिकिलो १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० तोकिएको छ ।
स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो २००, अनार प्रतिकिलो ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो २००, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो २००, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो ७०, जुनार प्रतिकिलो ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २० रुपैयाँ रहेको छ ।
काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो ३५,ख कटहर प्रतिकिलो ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो ९०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १२०, लप्सी प्रतिकिलो ६०, आभोकाडो प्रतिकिलो ८००, अमला प्रतिकिलो २८०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो १७० तोकिएको छ ।
ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो ४००, अदुवा प्रतिकिलो २३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ७०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो २००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो १५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँ छ ।
लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो ३०० निर्धारण भएको छ ।
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