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यस्तो छ आज तरकारी र फलफूलको मूल्य

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २७ गते ८:५३

२७ असार, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो १०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो २०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ४७, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो ४५, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो ४५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ३०, सेतो आलु प्रतिकेजी ३०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ५५ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १००, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ४०, रातो मूला प्रतिकिलो ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो २५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ३५ कायम भएको छ ।

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो ३५, मकै बोडी प्रतिकिलो ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो ५०, भटमास कोसा प्रतिकिलो १२०, तीते करेला प्रतिकिलो ३५, लौका प्रतिकिलो ३५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो ४०, परवर (तराई) प्रतिकिलो ४०, चिचिण्डो प्रतिकिलो ३०, घिरौँला प्रतिकिलो ४०, झिगुनी प्रतिकिलो ४०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो २५, भिन्डी प्रतिकिलो ३५, सखरखण्ड प्रतिकिलो १२० र पिँडालु प्रतिकिलो १००, इस्कुस प्रतिकिलो ५० कायम भएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो ४०, पालुङ्गो प्रतिकिलो ६०, चमसुरको साग प्रतिकिलो ६०, तोरीको साग प्रतिकिलो ५०, प्याज (हरियो) १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४००, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो १,००० निर्धारण भएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो ३००, निगुरो प्रतिकेजी १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ८०, चुकन्दर प्रतिकेजी ७०,  रातो बन्दा प्रतिकिलो ७०, जिरीको साग प्रतिकिलो ९०, सेलरी प्रतिकिलो २००, पार्सले प्रतिकिलो ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो ६०, पुदिना प्रतिकिलो २००, गान्टेमूला प्रतिकिलो ६०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १५०, तोफु प्रतिकिलो १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २५०, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो १७०, अनार प्रतिकिलो ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो १५०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो १६०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो ७०, जुनार प्रतिकिलो ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो ७०, रूखकटहर प्रतिकिलो ५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १२०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो ७० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो १७० तोकिएको छ ।

अदुवा प्रतिकिलो २००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ४०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ३०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो ५०, खुर्सानी भेडे प्रतिकिलो ७०, अकबरे प्रतिकिलो २५०, हरियो लसुन प्रतिकिलो १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १८०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो ३०० निर्धारण भएको छ ।

तरकारीको मूल्य
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