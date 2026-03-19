यस्तो छ आज तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य

१८ जेठ, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ६५, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो ३५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ३९, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ३५, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो ३० र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४३ रहेको छ ।
यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ८०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ५० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो १३०, भटमास कोसा प्रतिकिलो १६०, तीते करेला प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ रहेको छ ।
लौका प्रतिकिलो ७०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो ७०, घिरौँला प्रतिकिलो ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो ३५, झिगुनी प्रतिकिलो ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ५०, भिन्डी प्रतिकिलो ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ८० र पिँडालु प्रतिकिलो ४०, स्कुस प्रतिकिलो १०० कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो ८०, पालुङ्गो प्रतिकिलो ९०, चमसुरको साग प्रतिकिलो ९०, तोरीको साग प्रतिकिलो ५०, मेथीको साग प्रतिकिलो ६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो १,००० निर्धारण गरिएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो ३५०, न्युरो प्रतिकेजी ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ११०, चुकन्दर प्रतिकेजी ६०, सजीवन प्रतिकेजी १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो १००, सेलरी प्रतिकिलो १३०, पार्सले प्रतिकिलो २२०, सौफको साग प्रतिकिलो ९०, पुदिना प्रतिकिलो १५०, मकै हरियो प्रतिकिलो ५०, गान्टेमूला प्रतिकिलो ६०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १४०, तोफु प्रतिकिलो १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० तोकिएको छ ।
स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो २२०, अनार प्रतिकिलो ४२०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो १२०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो १३०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो ४५, भुइँकटहर प्रतिकिलो काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ रहेको छ ।
खकटहर प्रतिकिलो ५०, नासपाटी (चाइनिज) प्रतिकिलो १६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १०० र लिची (लोकल) २५०, लिची (भारतीय) ३००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो १८० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ५०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो ६०, अककबरे खुर्सानी प्रतिकिलो ४२०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ रहेको छ ।
हरियो लसुन प्रतिकिलो १८०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो १५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १८०, ताजा सुकेको प्रतिकिलो १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २५० निर्धारण गरिएको छ ।
