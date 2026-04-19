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जनकपुरमा पनि हट्यो कर्फ्यु, निषेधाज्ञा जारी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १६ गते १०:३८

१६ साउन, जनकपुरधाम । जनकपुरधाममा सद्भाव र्‍यालीपश्चात कर्फ्यु हटाएर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

अवस्था तनावग्रस्त बनेपछि गत बिहीबार दिउँसो ३:३० बजेदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको थियो ।

आज बिहान १० बजेदेखि भने कर्फ्यु हटाएर निषेधाज्ञा जारी गरेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुटेलले जानकारी दिए ।

सुनसरी घटनापछि जनकपुरधामसहित मधेशका जिल्लाहरुमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शन रोक्न स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो ।

यसअघि सुनसरी र सिरहाको लहानमा पनि कर्फ्यु हटाएर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

कर्फ्यु जनकपुरधाम
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