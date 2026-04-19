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धमाधम नियुक्त हुँदै सांसदका स्वकीय, योग्यतामा स्नातक अनिवार्य

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १७ गते १३:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संघीय संसदका सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू गरेका छन् ।
  • स्वकीय सचिवका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिएको छ ।
  • नियुक्त स्वकीय सचिवको विवरण र फारम संसद् सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

१७ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न थालेका छन् । नियुक्त भएका सांसदका स्वकीय सचिवको विवरण संसद् सचिवालय पुग्न थालेको हो ।

संसद् सचिवालयले सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्तिको जानकारी आउनेक्रम जारी रहेको बताएको छ । यसपटक सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्त हुन योग्यतामा स्नातक अनिवार्य छ ।

यससम्बन्धी राजपत्रकमा प्रकाशित सूचनामै भनिएको छ, ‘स्वकीय सचिवको योग्यता प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित श्रेणी/तहको कर्मचारीको लागि तोकिएको आवश्यक न्यूनतम योग्यतासरह हुनेछ ।’

कुन तहको कर्मचारी भनेर राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामै खुलाइएको छ । जहाँ सुविधाको किसिम अन्तर्गत सांसद्का लागि प्राप्त हुने स्वकीय सचिव (रा.प.तृ.) हुने भनिएको छ ।

रा.प.तृ. भन्नाले नेपालको निजामती सेवामा राष्ट्रसेवक राजपत्रित तृतीय श्रेणी भन्ने बुझाउँछ । यो शाखा अधिकृत वा सो सरहको अधिकृतस्तरको पद हो ।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (रा.प.तृ.) शाखा अधिकृत) पदका लागि लोक सेवा आयोगले तोकेको शैक्षिक योग्यता अनुसार स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ ।

यसअनुसार सांसद्का स्वकिय सचिव नियुक्तिको निर्णय भए/नभएको हेरेर संसद् सचिवालयले जानकारीमा लिने र अखिलेख राख्न थालेको हो ।

यही साउन ४ गते नै यससम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । सोही बेलादेखि सांसदहरूका लागि स्वकिय सचिव नियुक्तिको बाटो खुला भएको हो ।

यसका लागि सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गरेर त्यससम्बन्धी फारम भरेर संसद् सचिवालयमा बुझाउनुपर्छ । संसद् सचिवालयले ‘स्वकीय कर्मचारी र परिचारक नियुक्तिका लागि भर्नुपर्ने फारम विवरण’ वेबसाइटमै राखेको छ ।

जसअनुसार सांसदहरूले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई सम्बोधन गरेर फारम भर्नुपर्छ ।

जसमा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आफ्नो स्वकीय कर्मचारी परिचारक नियुक्त गरेको भनेर स्वकीय सचिवको नाम लेख्नुपर्छ । साथै, त्यसरी नियुक्त गरेको स्वकीय सचिवको परिचयपत्र बनाइदिन र पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिदिनहुन अनुरोध गर्नुपर्दछ ।

विवरणमा स्वकीय सचिवको नाम र थर, जन्ममिति भर्नुपर्छ । फोटो साथमा राख्नुपर्छ । लैंगिकता खुलाउनुपर्छ । नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी भएको जिल्ला, प्रदेश, स्थानीय तह र वडा खुलाउनुपर्छ ।

यसैगरी अस्थायी ठेगाना पनि खुलाउनुपर्छ । शैक्षिक योग्यता पनि खुलाउनुपर्छ । अनि नियुक्त भएको पद खुलाउनुपर्छ । स्वकीय सचिवले सोही पद खुलाउने गरी फारम तयार छ । स्वकीय सचिव परिवर्तन गरेपछि वा हटाउनुपरेको अवस्थामा त्यससम्बन्धी विवरण भर्ने गरी समेत फारम व्यवस्थित गरिएको छ ।

नियुक्ति मिति कहिले हो, पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने बैंकको नाम के हो, खाता नम्बर कति हो त्यो पनि खुलाउनुपर्छ । साथै, स्वकीय सचिवले स्थायी लेखा नम्बर, मोबाइल नम्बर, वैवाहिक स्थिति पनि खुलाउनुपर्छ ।

 

नियुक्त
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