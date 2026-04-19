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कैलालीमा महिलाको मृत्यु प्रकरण : ७ जना धरौटीमा छुटेपछि मृतकका परिवारको आपत्ति

अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलमार्फत अदालत पेस गरेको थियो तर अदालतले तत्काल अभियोग पुष्टि नभएको भन्दै उनीहरुलाई एक लाख ६० धरौटीमा छाडेको थियो ।

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जनक विष्ट जनक विष्ट
२०८३ साउन १७ गते १७:०२

१७ साउन, धनगढी । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–३ कुचैनी बस्ने ५२ वर्षीय जालिनादेवी चौधरीको गत असार २२ मा कुटपिटपछि मृत्यु भयो । उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका ७ जना भने अदालतको आदेशमा छुटेपछि मृतक चौधरीका परिवारजनले मुद्दालाई गम्भीर रूपमा नलिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरू छुटेपछि मृतक चौधरी पक्षले आइतबार अत्तरियामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै बोक्सी आरोप लगाएर हत्या गरेको दाबी गर्दै मुद्दालाई बेवास्ता गरिएको बताए ।

उनीहरूका अन्सार नातामा मृतककी छोरी (दिदीको सासुको बहिनी) पर्ने माया चौधरीले ३२ असारको राति चामल र नुन बोकेर सरिता थरुनीको घर अगाडि पुगेकी जालिनादेवीमाथि उनका छिमेकी र परिवारका सदस्यले लछारपछार गर्दै कुटपिट गरेका थिए ।

नजिकै रहेको घर फर्किएर शौचालयमा लुकेको अवस्थामा उनीहरु बाहिर निकालेर फेरि कुटपिट गरेको उनीहरूको दाबी छ ।

त्यसपछि राति उनको सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भएको थियो । मृतकका श्रीमान राजेन्द्र चौधरीले ससुराली पक्षले बोक्सी भन्दै श्रीमतीमाथि कुटपिट गरेको र गम्भीर अवस्थामा घर फर्किएको दाबी गरे । राति उनले आफूलाई निर्घात कुटपिट गरेकाले ‘मरिहाल्छु की’ भनेको उनी बताउँछन् । नभन्दै सुतेकै अवस्था श्रीमतीको मृत्यु भएको चौधरी बताउँछन् ।

उनका छोरा रवि चौधरीले सरितासहितका ७ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यानमा किटानी जाहेरी दिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालयले उनीहरुलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गरेको थियो ।

अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलमार्फत अदालत पेस गरेको थियो तर अदालतले तत्काल अभियोग पुष्टि नभएको भन्दै उनीहरुलाई एक लाख ६० धरौटीमा छाडेको थियो ।

अहिले मृतक पक्षले हत्यामा संलग्नमाथि सक्ष्म अनुसन्धान नभएका कारण अदालतले छाडेको दाबी गर्दै न्यायका लागि संघर्ष गर्ने बताएका छन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) हिरासिंह महराले अदालतको आदेशअनुसार उनीहरू धरौटीमा छुटेको बताएका छन् ।

उनकाअनुसार शव परीक्षण रिपोर्टमा मृत्युको कारण नखुलेपछि भीसेरा परीक्षणका लागि नमूना नेपालगञ्ज पठाइएको छ ।

तर, चिकित्सकले दिएको रिपोर्टमा मृतक चौधरीको मुटु र हातमा चोट भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्रहरीले अहिले पनि घटना अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र थप प्रमाण संकलनको काम भइरहेको जनाएको छ । अदालतले समेत पछि खुल्ने प्रमाणका आधारमा सुनवाइ गरि निर्णय लिइने थुनछेक बहसपछि जारी आदेशमा उल्लेख गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

आपत्ति कैलाली मृत्यु प्रकरण
लेखक
जनक विष्ट

विष्ट अनलाइनखबरका कैलाली संवाददाता हुन् ।

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