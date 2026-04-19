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५७ सय मिटर उचाइमा भेटियो निर्मल पुर्जाको शव

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १७ गते १९:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पर्वतारोही निर्मल पुर्जाको शव पाकिस्तानको ब्रोड पिक हिमालको ५,७०० मिटर उचाइमा फेला परेको उद्धारकर्ताहरूले बताएका छन्।
  • हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका पुर्जासहित १० जनामध्ये अन्य तीनजनाको शव पनि फेला परे पनि पहिचान हुन बाँकी छ।
  • उद्धार टोलीले फेला परेका शवहरूलाई जापानी शिविरमा ल्याउने तयारी गरेको अल्पाइन क्लबले जानकारी दिएको छ।

१७ साउन, काठमाडौं । पर्वतारोही निर्मल पुर्जाको शव पाकिस्तानको ब्रोड पिक हिमालमा फेला परेको उद्धारकर्ताहरूले बताएका छन्।

पाकिस्तानको अल्पाइन क्लबले आइतबार जनाएअनुसार उनको शव समुद्री सतहबाट करिब ५,७०० मिटर उचाइमा फेला परेको हो। सोही क्षेत्रमा थप तीनवटा शव पनि देखिएको भए पनि पहिचान भएको छैन।

४३ वर्षीय पुर्जाको निधन भएको घोषणा शनिबार उनको कम्पनी एलिट एक्स्पेडिसन्सले गरेको थियो। कम्पनीका अनुसार हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाउने १० जनामध्ये उनी पनि एक थिए।

नेपालमा जन्मिएका र पछि बेलायती सेनामा सेवा गरेका पुर्जाले सन् २०१९ मा विश्वका १४ वटा सर्वोच्च हिमाल छ महिनाभन्दा केही बढी समयमै आरोहण गरेर विश्वभर ख्याति कमाएका थिए।

अल्पाइन क्लबका अनुसार उद्धार टोलीले फेला परेका शवहरूलाई जापानी शिविरमा ल्याउनेछ।

निर्मल पुर्जा
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